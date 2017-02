ČSSD se připravuje na sjezd. Bude na něm probírat dlouhodobý program

Voda z jihu by mohla pomoci hasit žízeň středních Čech. Naznačuje to odborná studie, kterou si nechalo vypracovat středočeské hejtmanství po zkušenostech z předloňského léta. Extrémní sucho si tehdy nejen vyžádalo omezující nařízení, ale někteří uživatelé studen se přímo ocitli na suchu. Právě to je v oblasti kolem Prahy ještě palčivější problém, než jinde v republice. „Ve středních Čechách je k veřejným vodovodům připojeno 83,7 procenta obyvatel – což je po Plzeňském kraji nejméně v celé ČR," uvedla v pátek Helena Frintová z krajského úřadu.