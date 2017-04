ČSSD se pro svého prezidentského kandidáta rozhodne až po volbách

Referendum o tom, koho ČSSD podpoří v prezidentské volbě, se uskuteční v listopadu. Parlamentní volby se totiž uskuteční 20. a 21. října. Rozhodlo o tom širší vedení strany během dnešního zasedání v Praze. Dosud se hovořilo o první polovině roku. Předsednictvo dostalo také možnost zvolit jiný postup než referendum, pokud zaručí, že se budou moci vyjádřit všichni členové strany. Strana si také zvolila "nové" členy předsednictva.

"Ústřední výbor dnes uložil předsednictvu, aby připravilo na listopad vnitrostranické referendum, nebo jiný způsob vyjádření ČSSD k prezidentské volbě," řekl Sobotka. Někteří členové by si podle něj představovali jednodušší formu hlasování, než je referendum.

Sociální demokracie dosud plánovala vypsat vnitrostranické referendum o podpoře kandidátů na Hrad na polovinu tohoto roku. "Očekáváme, že první kolo (voleb) by mohlo proběhnout v lednu, čili pokládáme za dostatečné, aby sociální demokracie sdělila svůj názor v listopadu, v situaci, kdy se uzavře peloton. Na podzim budou ještě probíhat registrace kandidátů," řekl Sobotka.

Odklad zdůvodnil také tím, že se sociální demokracie chce soustředit na volby do Poslanecké sněmovny, které se budou konat 20. a 21. října. "Nechceme se rozptylovat debatou o podpoře prezidentského kandidáta, proto byl navržen listopadový termín," uvedl.

Sociální demokraté mají k prezidentské volbě váhavý postoj hlavně kvůli osobě současného prezidenta Miloše Zemana. Někteří členové ČSSD, mimo jiné místopředseda a ministr vnitra Milan Chovanec, někdejšího předsedu strany otevřeně podporují, jiní se obávají dobrých vztahů hlavy státu s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem i Zemanových útoků na ČSSD.

Sociální demokraté si také volili nové předsednictvo

ČSSD dnes do svého širšího vedení zvolila i někdejšího poslance Michala Krause, který složil v roce 2006 mandát kvůli kauze kolem cesty do Ghany, kde byl u jednání o investicích do továrny na zpracování kakaových bobů. Mezi desítku dnes zvolených jmen se dostali například předseda Senátu Milan Štěch či poslanec Richard Dolejš, informoval novináře tiskový odbor ČSSD.

Někdejší šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Kraus ve Sněmovně skončil kvůli kauze své cesty do Ghany, kde byl v roce 2001 spolu s podnikatelem Františkem Rigem. Kraus byl podezřelý z praní špinavých peněz, pokusu o podvod a později i korupce. Policie nakonec případ odložila.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zdůraznil, že Krause vybrali členové výboru v tajné volbě. "Bylo to v jejich rukou. Většina delegátů usoudila, že ta (Krausova) 'karanténa' byla dostatečně dlouhá," řekl. Doufá v to, že nově zvolené předsednictvo bude akceschopné.

Ani místopředseda ČSSD a volební manažer strany Jan Birke v osobě Krause problém nevidí. "To ještě neznamená, že se vrací do vrcholové politiky. Předsednictvo je orgán, který má 35 členů, pak je ústřední výkonný výbor, pak grémium, já bych to neviděl tak dramaticky," řekl.

Předsednictvo ČSSD dnes doplnili také poslanci Jaroslav Foldyna, Robin Böhnisch a Jiří Petrů, někdejší senátoři Martin Tesařík a Alena Gajdůšková, Helena Kudelová, Hana Hozmanová. Birkemu se složení předsednictva líbí. "Je to úžasná parta, lidé, kterým mohu věřit a platí u nich podaná ruka," uvedl.

Předsednictvo ČSSD řídí činnost strany mezi zasedáními ústředního výboru. Kromě předsedy, místopředsedů či šéfů poslaneckého a senátního klubu jsou členy i zástupci krajů a desítka dalších členů, které dnes vybíral ústřední výbor.

Nejdůležitější rolí předsednictva je podíl na sestavování kandidátních listin. Po volbách v roce 2013 to bylo právě předsednictvo ČSSD, které vyzvalo předsedu strany Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby odstoupil z vyjednávání o vládě.