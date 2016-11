ČSSD Štěcha nevymění a dohodu o uspořádání Senátu dodrží

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka do měsíce obmění svůj tým na úrovni vlády i ve strukturách ČSSD. Napsal to do dopisu zaslaném členům sociální demokracie. Předseda vlády v textu, kde hodnotí příčiny neúspěchu v nedávných krajských volbách a přináší své návrhy, jak situaci změnit, zdůvodnil svůj záměr tím, že někteří kolegové jsou unaveni a potřebují vystřídat.