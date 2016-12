ČSSD v Karlovarském kraji podpořila Sobotku i Chovance

Nové Sedlo - Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka i první místopředseda Milan Chovanec získali dnes podporu krajské konference ČSSD Karlovarského kraje na předsedu a 1. místopředsedu strany. Novinářům to řekl sám Sobotka. Ten na tiskové konferenci také představil hlavní programové cíle, kterými by se ČSSD měla zabývat. Podle něho se strana chce v následujícím období soustředit zejména na růst mezd a také důchody by se měly valorizovat více podle růstu průměrné mzdy.

Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Sobotku na předsedu a Chovance na prvního místopředsedu už dříve podpořily také krajské organizace sociálních demokratů v Královéhradeckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Naopak konference delegátů ČSSD Brno-město podporuje na prvního místopředsedu Jeronýma Tejce. Sobotka už dříve prohlásil, že ve funkci prvního místopředsedy podpoří i do dalšího období Chovance a že v Tejce nemá důvěru. "Chceme se soustředit na otázku růstu mezd a platů, protože to souvisí s životní úrovní občanů. I když máme slušný hospodářský růst a nízkou nezaměstnanost, která je nejnižší v Evropské unii, i když očekáváme rozpočtový přebytek, tak se spoustě lidí v uplynulých letech mzdy nezvýšily," uvedl na dnešní konferenci Sobotka. Podle něho by růst mezd také podpořil růst ekonomiky. "Jsem přesvědčen, že ani evropské peníze, ani zahraniční investice nám v hospodářském růstu v příštích letech nepomohou, pokud lidé nebudou mít prostředky na to, aby utráceli. Pokud tu tedy nebude slušná spotřeba domácností jako jeden z pilířů hospodářského růstu," uvedl Sobotka. Spor odbořářů se společnosti Ahold Ten se v poslední době angažoval například ve sporu mezi odboráři společnosti Ahold a vedením firmy ohledně růstu mezd a o této problematice jednal i s nizozemským velvyslancem Eduardem Hoeksem. Premiéra také zaujal návrh odborné komise pro důchodovou reformu při ministerstvu práce a sociálních věcí, podle něhož by se důchody měly místo valorizace o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři a seniorky. "Ten návrh by mohl znamenat, že se dál nerozevíraly nůžky mezi příjmy důchodců a pracujících," uvedl dnes Sobotka. Ministryně Michaela Marksová (ČSSD) by podle premiéra měla připravit detailní propočty, aby se návrhem mohla v blízké době zabývat vláda. Naopak by ČSSD podle Sobotky měla odmítnout snahy ministra financí Andreje Babiše (ANO) o snížení nebo zrušení daně z dividend. Podle něj by to bylo jen ve prospěch těch nejbohatších, včetně samotného Babiše.

Autor: ČTK