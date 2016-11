Tři kraje podpořily znovuzvolení Sobotky předsedou strany

Zlín - Sociální demokraté ve Zlínském kraji dnes podpořili znovuzvolení Bohuslava Sobotky předsedou strany. Podpora byla jednoznačná, řekla dnes předsedkyně krajské organizace Milena Kovaříková. Na místo prvního místopředsedy strany navrhli sociální demokraté v kraji Milana Chovance, také ministr vnitra tuto funkci zastává již nyní. Volební sjezd ČSSD se koná příští rok v březnu. Po víkendu a třech krajských konferencích tak už má Sobotka podporu tří krajů.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Sonnek Pavel

Sociální demokraté v sobotu a dnes zahájili sérii nominačních krajských konferencí, které ukážou, jakou podporu má současný předseda ve straně. Už v sobotu mu ji vyjádřili sociální demokraté v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Oba kraje podpořily i Chovance na místo prvního místopředsedy. Sobotka po neúspěchu v říjnových krajských a senátních volbách čelil kritice, žádný vyzyvatel se ale do volby nového předsedy zatím nepřihlásil. Kandidaturu na prvního místopředsedu ČSSD oznámil poslanec Jeroným Tejc, který dnes před delegáty jednání ve Zlíně mluvil, podporu však nezískal. Sobotka již dříve spolupráci s ním odmítl. Jihočeský hejtman Jiří Zimola minulý týden navrhl oddělení funkce premiéra a předsedy ČSSD, Sobotka to ale označil za nesmysl. Tejc a Zimola jsou k současnému vývoji ve straně kritičtí.

Neúspěch v říjnových krajských a senátních volbách dnes analyzovala také zlínská ČSSD. "Kritické hlasy zazněly v rámci volební kampaně na způsob jejího vedení, byly směřovány k centrálnímu volebnímu týmu. Na osobu pana Sobotky prakticky napadlo nic," řekla ČTK Kovaříková. Ocenila, že Sobotka přijel na krajskou konferenci brzy a mluvil s delegáty. "Jeho projev, který byl nezvykle delší, to by bylo slyšet špendlík spadnout, opravdu delegáty oslovil. V dalších debatách mu ta podpora byla přiřknuta a na závěr konference to byla jednoznačná podpora," řekla Kovaříková.

Na funkce místopředsedů strany krajská organizace nominovala Martina Starce odpovědného za hospodaření strany, náměstkyni ministra zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou, ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka - všichni jsou místopředsedy již nyní.

Místopředsedové strany se až na Chovance krajské konference ve Zlíně zúčastnili.

Kovaříková: Chceme zachovat stávající model

Sociální demokraté by podle Kovaříkové měli být jednotní, smysl podle ní nemá ani rozdělení funkce předsedy ČSSD a předsedy vlády, jak navrhl Zimola. "Chceme zachovat stávající model," řekla Kovaříková.

ČSSD v krajských volbách ve Zlínském kraji získala 12,46 procenta hlasů a skončila na třetím místě, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získala šest mandátů. V posledních dvou volebních obdobích přitom získala místo hejtmana. "Je jasné, že po osmi letech vládnutí se nedalo čekat vítězství. Ztratili jsme však 50 procent dosavadních mandátů, což je volební neúspěch a nemá smysl si namlouvat nic jiného," řekla delegátům Kovaříková. Podle ní se sešlo několik negativních faktorů. Uvedla, že se ne všichni kandidáti účastnili kampaně, ne všechny místní organizace řádně spolupracovaly. "Kampaň vedená z centra neoslovila voliče," řekla Kovaříková, podle které lidé na billboardech nepoznali lídra, chyběl na nich komentář. Kraj měl podle ní také málo peněz na kampaň z centra. "Asi dvě třetiny jsme museli získávat dary sponzorů, vklady kandidátů, vlastní prací. Nemyslím si, že toto je ta správná cesta," uvedla.

Kampaň před příštími volbami by podle jejího názoru měla být účinnější. "Sociální demokracie také nemůže zrazovat svůj program, jen změnit rétoriku, kterou voliče oslovovat," dodala.