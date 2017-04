Novodobý trend? Děti se rodí mimo manželství čím dál víc

V Česku loni opět přibylo dětí, které přišly na svět mimo manželství. Nesezdaným rodičům či svobodným matkám se loni narodilo bezmála 54 700 chlapců a děvčat, zhruba o 1 750 meziročně víc. V minulém roce tak tvořili téměř 49 procent narozených. Podíl od konce 80. let každý rok roste. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Loni se narodilo nejvíc dětí za posledních šest let. Na svět jich přišlo 112 700. Vdanou matku mělo 57.900 z nich, svobodnou 54 700. Podle statistiků počet narozených mimo oficiální svazek sice rostl, počet dětí z manželství se ale tentokrát meziročně nesnížil. Celkem se narodilo zhruba o 2 tisíce chlapců a děvčat víc než v roce 2015.

Za socialismu méně než za první republiky

Každoročně rostou podíly dětí, které se rodí nevdaným matkám. V roce 2013 mělo nesezdané rodiče 45 procent narozených, v roce 2015 zhruba 48 procent a loni téměř 49 procent. V roce 1990 se mimo manželství narodilo 11 200 chlapců a děvčat, o dvě desetiletí později 47.200. Podíl se tak zvedl z necelých devíti procent na 40 procent.

Za socialismu podíl nemanželských potomků nikdy nepřekročil osm procent. V roce 1989 se mimo manželství narodilo každé dvanácté dítě a v letech 1973 a 1974 každé pětadvacáté. Za první republiky se mimo oficiální svazek rodilo každoročně zhruba 12 procent dětí.

Stát by měl podporovat všechny děti

Podle předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by stát svou rodinnou politikou měl podporovat všechny děti, nejen ty z manželství. „Rodinná politika by neměla být vázána na primární podporu dětí, které mají to štěstí, že vyrůstají v rodině, kde jsou rodiče oficiálně sezdáni. Děti nesezdaných mají naprosto stejná práva jako děti sezdaných. Veškerá opatření by měla být postavena na rovnosti práv dětí, ať už se narodí do jakékoliv rodiny," řekla novinářům. Vládní výbor se podle ní situací dětí nesezdaných rodičů ale přímo nezabýval.

O vysokém počtu dětí, které se rodí mimo manželství, se nedávno v analýze o výživném zmínilo ministerstvo spravedlnosti. Autoři poukazují na to, že v případě rozvodu musí soudy řešit nejdřív poměry dětí, u rozpadu nesezdaného páru podobná úprava není. Na potomky to může mít negativní dopad.

„Chybí pravidla, která by řešila majetek nabytý za trvání nesezdaného vztahu a chránila toho z partnerů, který nevydělával, nebo vydělával v omezené míře. S tím souvisí i nedostatečná míra ochrany dětí," uvádí analýza. Podle ní by „možným cílem" mohla být úprava nesezdaného soužití v českém právním řádu.