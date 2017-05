Čunek bude kandidovat proti Bělobrádkovi na předsedu KDU-ČSL

/ANKETA/- Zlínský hejtman Jiří Čunek bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Do funkce byl navržen na dnešním sjezdu strany v Praze. Jeho soupeřem je dosavadní lidovecký předseda a vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který získal nominaci už před sjezdem. Hlasování se uskuteční dnes odpoledne.

"Já si myslím, že je vždycky dobře, aby bylo více kandidátů. A pak je taky důležité, aby ostatní slyšeli naše pohledy na to, jak jít do voleb, co je důležité. Z toho může vzniknout zajímavá synergie," řekl Čunek novinářům k tomu, co ho ke kandidatuře vedlo. Svou kandidaturou chce také motivovat spolustraníky, protože když se dějí pouze očekávané věci, je to podle něj demotivační.

O očekávaném volebním výsledku nechtěl spekulovat, podotkl ale, že si věří. "Já jsem si v životě vždycky věřil, ale můj život nestojí na tom, jestli budu mít nějakou funkci," uvedl. Prohlásil také, že nikdy neplánoval, že by v případě neúspěchu ve volbě předsedy usiloval o funkci prvního nebo řadového místopředsedy strany.

O Čunkově kandidatuře se spekulovalo v posledních několika měsících, hejtman a senátor se ale před lidoveckým sjezdem jasně nevyjádřil. Vystupoval ale kriticky k některým krokům vedení strany. Při jednáních s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) o vzniku volební koalice kritizoval způsob, jakým vedení lidovců k rozhovorům přistoupilo. Podle něj začalo jednání příliš pozdě a zůstalo málo času na to, aby členské základny obou subjektů mohly spojenectví vstřebat.