Cvičení speciálních sil v Ostravě vyděsilo občany. Policie vyslala zásahovku

Z průmyslového areálu v Ostravě vycházely zvuky připomínající výbuchy granátů a střelbu z kulometů. Místní lidé netušili, co se děje. Obrátili se proto na policii.

Zvuk připomínající střelbu, vyděšení lidé a policejní zásahová jednotka v akci. Přesně tak to v noci na čtvrtek vypadalo na rozhraní ostravských městských obvodů Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky.

Záhy se ukázalo, že šlo o cvičení speciálních sil Armády České republiky, které skončilo ve čtvrtek odpoledne.

„Zničehonic střelba, pak granát a pak třicet minut střelba. Slyšel jsem tři druhy zbraní. Malá zbraň a nějaký dva samopaly,“ objevilo se na facebookové diskusi věnované této události. Další svědek slyšel zvuky připomínající dávky z kulometu. Na místo vyrazila zásahová policejní jednotka.

„V nočních hodinách jsme přijali oznámení o zvuku připomínajícím střelbu. Naše prvosledová hlídka a zásahová jednotka lokalizovaly místo tohoto zvuku,“ řekla Deníku Lenka Sikorová z ostravské policie. Situace vypadala dramaticky. Naštěstí se ukázalo, že nešlo o přestřelku, útok šílence či dokonce něco horšího. „Zjistili jsme, že se jedná o objekt, ve kterém armáda provádí cvičení,“ doplnila bez bližších podrobností Sikorová.

STRACH A OMLUVA

Noční cvičení řadu lidí vyděsilo. „Mám dost strach. Zní to dost blízko,“ napsal například do ostravské diskuzní skupiny na Facebooku jeden z jejich účastníků.

„Slyšíte ty střely? Zní to jako kulomety a pistole… Nevíte, co to je?" „Straším se sám, když slyším v 11 večer střelbu ze samopalu téměř pod mými okny?" „Sirény žádný. Jen z ničeho nic střelba, pak granát a pak 30 minut střelba. Slyšel jsem 3 druhy zbraní - malá zbraň a nějaký 2 samopaly." „Jestli to bylo fakt cvičení, tak nevím… Asi jo, protože takovou intenzivni otevřenou střelbu by si jinak nemohli v zastavěné části dovolit," reagovali další.

Kancelář Generálního štábu Armády České republiky vyjádřila lítost nad tím, že cvičení u některých obyvatel mohlo vyvolat obavy.

Cvičení, které se uskutečnilo v areálu průmyslového podniku ve Vítkovicích, bylo podle vedoucího oddělení komunikace s veřejností Jana Šulce plánované.

„Mrzí nás, pokud se kdokoliv vyděsil. Šlo o plánované cvičení speciálních sil Armády České republiky. Cvičení bylo smluvně ošetřeno a bylo předem ohlášeno kompetentním orgánům včetně policie,“ řekl Deníku Šulc s tím, že vojáci nepoužili žádnou ostrou munici ani výbušniny.

„Nicméně, byly při něm používány imitační prostředky a patrně zvukový efekt z nich občané následně zaznamenali,“ dodal Šulc.

O jaké cvičení se jednalo, Šulc odmítl specifikovat s odkazem na to, že šlo o akci speciálních sil.