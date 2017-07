ČVUT a VUT plánují nový doktorský program pro robotizaci průmyslu

Praha, Brno - Dvě největší technické vysoké školy v Česku společně připravují nový doktorský studijní program pro uchazeče z oblasti průmyslu. Podílet se na něm budou fakulty a výzkumná centra Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Vysokého učení technického v Brně (VUT). Program bude v angličtině a měl by pomoci zvýšit počet odborníků pro robotizaci. První zájemci by se do nového programu mohli hlásit po udělení akreditace zřejmě koncem roku 2018. Na nedávném semináři v Brně to řekl rektor VUT Petr Štěpánek.

„Jedním z aktuálních problémů je nedostatek vedoucích odborníků schopných zvládnout složitost Průmyslu 4.0 (současného trendu digitalizace trhu) v celé jeho šíři. Chybí nám vzdělaní lidé, kteří dokážou obsáhnout tuto problematiku," uvedl rektor. Podle něj je třeba odborníky rychle dovzdělat, protože takoví specialisté budou velmi brzy potřeba. Týká se to zejména těch, kteří jsou v manažerských pozicích, dodal. ČTĚTE TAKÉ: Na ČVUT začíná Týden vědy na Jaderce pro vybrané středoškoláky Stále se objevují nové technologie

ČVUT v květnu otevřela novou budovu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v pražských Dejvicích. Výukové a výzkumné centrum má fungovat jako ústřední pracoviště špičkové vědy napříč technickými obory. Mělo by podpořit digitalizaci průmyslu, která patří k prioritám současné vlády. Ředitel centra Vladimír Mařík tam buduje první takzvaný testbed v Česku, tedy platformu pro širokou spolupráci akademických pracovišť a průmyslu. „Základní myšlenky Průmyslu 4.0 stojí na mezioborové spolupráci. Stále se objevují nové technologie, máme nové požadavky na průmyslovou výrobu, kdy se snažíme o individualizovanou výrobu s co nejkratší výrobní dobou," uvedl. ČVUT a VUT jsou podle něj spoluodpovědné za směřování čtvrté průmyslové revoluce v Česku. ČTĚTE TAKÉ: Studenti z ČVUT představili šestou generaci elektroformule Výzkumná centra VUT mohou nabídnout spolupráci menším podnikům

Mařík je připraven pomoct vytvořit podobnou testovací laboratoř i v Brně. Výzkumná centra VUT mohou nabídnout spolupráci menším i středním průmyslovým podnikům v oblasti vývoje strojírenských technologií, robotiky, virtuální a rozšířené reality, simulace a modelování reálných procesů, automatizace nebo zabezpečení dat, řekl Štěpánek. Společně s centrem CEITEC VUT a německými partnery získal CIIRC nedávno evropskou dotaci ve výši 400 tisíc eur na projekt RICAIP. „Bude to základ česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu s ambicí rozvoje evropské vědecké infrastruktury," vysvětlil Mařík. ČTĚTE TAKÉ: V pražských Dejvicích byla otevřena budova institutu CIIRC ČVUT Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje výzvu, ve které by firmy mohly čerpat dotace na digitalizaci výroby. Chtělo by ji zveřejnit letos v září. "Počítáme s alokací zhruba půl miliardy korun," přislíbil na semináři ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).





Autor: ČTK