Dalajlama: odkaz a ideje Václava Havla přetrvají staletí

Praha - Jednadvacáté století musí být podle tibetského duchovního vůdce dalajlamy stoletím soucitu a dialogu, který je třeba navazovat se všemi včetně těch, kdo bojují a zabíjejí druhé lidi. Věří, že změna ve vnímání a prožívání světa přijde s příští generací, která bude víc než dočasné uspokojení akcentovat vnitřní hodnoty člověka a respekt jednoho k druhému. Uvedl to v pondělí v rozhovoru s Českým rozhlasem. Nejznámější exulant světa také řekl, že mu nevadí, pokud ho dnes západní lídři odmítají přijmout kvůli obavám o obchod s Čínou.

Dalajlama při návštěvě v Praze. Foto: ČTK/Michal Kamaryt

„To pro mě není důležité, důležité je setkat se s lidmi, veřejností. Vlády se čas od času mění, jejich politiky také, ale národy jsou stále tvořeny lidmi," řekl.

Země patří lidem

„Svět patří sedmi miliardám lidí, každá země patří lidem, ne lídrům, ne králům a královnám, ani spirituálním lídrům. (…) Sen o tom, aby svět byl více soucitný a mírový, záleží na lidech, to nemůžou udělat vlády," řekl.

Dalajlama v pondělí přiletěl do Česka na konferenci Forum 2000 založenou někdejším českým prezidentem a dalajlamovým přítelem Václavem Havlem. Úvodní den svého pobytu Havlovi zasvětil.

Havlova idea musí žít dál

Zmínil, že Havlovy ideje nezmizely s jeho fyzickým odchodem. Jeho senzitivní a z vřelého srdce pocházející ideje přetrvají staletí, míní. „Nyní máme my odpovědnost udržovat a předávat jeho hluboké hodnoty, jsem o tom přesvědčen a také o tom, že Češi svého někdejšího lídra stále milují… Nikoli jen jeho jméno, ale jeho idea, jeho koncept musí dál žít," řekl.

Idea soucítění se všemi bytostmi a snaha o řešení konfliktů nenásilnou cestou, jíž tibetský duchovní vůdce jako představitel jedné z větví buddhismu prosazuje, mu přinesla letos na jaře kritiku. Zmínil tehdy, že dialog jako jedinou cestu je možné uplatňovat i v případě takzvaného Islámského státu, tedy organizace, která tyranizuje, mučí a zabíjí ty, jež považuje za své nepřátele.

Muž, který je symbolem obrany lidských práv

„Nemůžeme myslet na naše příští životy, zda se ocitneme v nebi či pekle. Tohle je náš domov, tento svět, jsme lidské bytosti," řekl. „Když jste velmi naštvaní, někoho zabijete, dostaneme jisté uspokojení, ale bez toho naštvání, s klidnou myslí, zjistíte, že to je špatná cesta, špatná metoda, krátkozraká," soudí muž, který je v západních zemích symbolem obrany lidských práv i jejich nedělitelnosti kdekoli na světě.

Kontroverzi před časem vyvolala také dalajlamova slova o tom, že omezení počtu uprchlíků přicházejících do Německa je legitimní, neboť se nemůže stát arabskou zemí. Je to báječné, je třeba je přijmout a zabránit humanitární katastrofě, zachránit jim životy, uvedl v pondělí. Západní vlády by ale zejména dětem měly umožnit vzdělání, včetně výuky evropských jazyků, aby až se vrátí do svých vlastí, mohly pomoci je znovu vybudovat.

Dalajlama je obdivovatelem smyslu EU

„Mám sen o tom, že podobně jako Evropská unie bude moci jednou vzniknout Africká unie, Latinskoamerická unie, Asijská unie a pak unie všech sedmi miliard lidí," uvedl ke svým úvahám o lidstvu, v jehož lepší budoucnost věří.

Dalajlama je obdivovatelem smyslu Evropské unie, před měsícem popáté vystoupil v Evropském parlamentu. Jak v pondělí řekl jeho spolupracovník, při pohledu na Havlovu tamní bustu ji pozdravil jako svého přítele a přehodil jí kolem krku bílou šálu, v buddhismu symbol přátelství.

Důležité jsou vnitřní hodnoty člověka

„Když jsem zmínil, že 21. století musí být stoletím soucitu, dialogu, neměl jsem na mysli teď hned, příští týden, příští rok nebo v současné dekádě. To je těžké. Ale nemůžeme říkat: to je nemožné. Musíme rozvíjet optimismus, vize, musíme se o to pokoušet," řekl.

Musíme se snažit a klást důraz na vzdělání, uvedl. To podle něj musí být nezávislé na náboženství, musí vycházet ze společného vnímání, společných zkušeností a vyzdvihovat vnitřní hodnoty člověka. „Po dvou dekádách, v roce 2030, 2035, vyroste nová generace, vzdělaná více holisticky," věří.

