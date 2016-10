Dálnici D1 na Benešovsku ve směru na Prahu uzavřela nehoda

Benešov - Dálnici D1 na 32. kilometru poblíž obce Ostředek na Benešovsku ve směru na Prahu ráno uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz poškodil další auta. Nikdo nebyl podle dosavadních informací zraněn. Řekl to středočeský policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Odstraňování následků nehody a vyproštění kamionu potrvá zřejmě několik hodin, tvoří se dlouhé kolony.

Nehoda se stala před 9:00. "Kamion z dosud nezjištěných příčin narazil do svodidel," uvedl Vinčálek. V místě je dopravní omezení, vůz pak následně naboural do betonových dělících bloků, které vychýlil a poté se převrátil. Narazil tak do jednoho osobního auta ve směru na Prahu a dalšího ve směru na Brno.

Provoz na Brno je omezený částečně. Pro směr na Prahu nebyla dosud stanovená objízdná trasa, úseku by se měli řidiči zcela vyhnout.