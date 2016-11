Dálnici D1 nedaleko Brna blokují nehody kamionů

Domašov (Brno-venkov) - Dálnici D1 nedaleko Brna zablokovaly nehody několika kamionů. Hromadná nehoda se stala nejprve na 162. kilometru, další nákladní auto pak leží na boku na 169. kilometru u Devíti křížů. Vyplývá to z informací policie, která odklání dopravu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

První nehoda se stala v noci u Velké Bíteše před 02:00. Kamion jedoucí na Prahu narazil do mobilních betonových svodidel. "Do svodidel poté narazil další řidič nákladního vozidla jedoucí ve stejném směru za ním a zůstal zde s automobilem zaklíněn. Zároveň byla svodidla posunuta do směru na Brno a narazil do nich ještě řidič vozidla jedoucí po dálnici ve směru na Brno," sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Nikdo nebyl zraněn.

Asi 100 metrů svodidel je podle mluvčí poškozených. Ve směru na Brno je dálnice neprůjezdná, na Prahu se jezdí jedním pruhem. Před místem nehody je několikakilometrová kolona a ucpané začínají být i objízdné trasy přes Vekou Bíteš. Řidiči by tak z dálnice měli sjet už dříve. "Kolem půl sedmé ráno se podařilo ve směru na Prahu havarované vozidlo ze svodidel vyprostit," dodala mluvčí.

U druhé nehody na 169. kilometru, která se stala krátce po 05:00, je pak průjezdný jeden pruh ve směru na Prahu. Převrácený kamion bude potřeba vyprostit, což zřejmě potrvá několik hodin. Policisté odklánějí dopravu na 178. kilometru u obce Ostrovačice.