Dálnici D1 u Tvarožné zablokovala srážka tří aut. Na místě zůstal jeden zraněný

Do sněmovny je vynesou hlasy lidí z jižní Moravy. Brněnský deník Rovnost se proto rozhodl prověřit, co kandidáti o regionu vědí. Dvanáct čelních představitelů jihomoravských kandidátek dostalo dvanáct otázek v úterý minulý týden po cestě z Brna do Mikulova v unikátním Deník-busu. Odpovídali hlasováním ano nebo ne.