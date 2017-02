Další ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v Zárybech u Prahy

Primark. Jméno irského prodejce oblečení zná snad každá druhá žena v republice. Firma, která je oblíbená hlavně díky svým nízkým cenám, teď zřejmě konečně míří i do Česka. První prodejna by měla být otevřena v novém Centru Chodov. A to už v polovině letošního roku.