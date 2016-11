Další Rittigova kauza se protáhne, obviněná advokátka bude rodit

Praha – K verdiktu soud dospěje později. To je novina v hlavním líčení k údajnému tunelování petrochemické společnosti Oleo Chemical, již se Městský soud v Praze zabývá již rok. Od loňského 18. listopadu. Kauza poutá pozornost především tím, že jedním z obžalovaných je známý lobbista; v Monaku žijící Ivo Rittig.

Ivo Rittig. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Podle obžaloby se desítka lidí, dvě ženy a osm mužů včetně zakladatelů firmy, měla podílet na tom, že ze společnosti bylo na základě fiktivních smluv o poradenství v letech 2009 – 2011 vyvedeno bezmála 20 milionů korun, přičemž peníze měly přes společnost Cokeville Assets na Britských Panenských ostrovech mířit k Rittigovi. Státní zastupitelství to vyčíslilo přesně na 19 977 318 Kč (a další škoda měla vzniknout státu daňovým únikem vypočítaným na 3,7 milionu; obžaloba také hovoří o praní peněz v částce 13 milionů). Většina obžalovaných –včetně Rittiga i vrcholných manažerů firmy Kamila Jirounka a Michala Urbánka – to odmítá. Opačně vlastně hovoří jediný: účetní Jaroslavu Kubiska, který ovšem nepracoval přímo pro Rittiga. Pro lobbistu trvacího na tom, že muž, kterého on ani nezná, nemůže vědět zhola nic o jeho obchodech. Kubiska ovšem oponuje, že jako zaměstnanec společnosti Peksim pracující podle pověření Rittigových advokátů nejen o všem věděl, ale shromáždil i důkazy – a podle něj má pravdu žalobce Adam Borgula.

Na čí stranu se senát Kateřina Radovské přikloní, mohlo být známo již brzy. Soudkyně totiž naplánovala jednací dny od pondělka do příštího úterý, kdy již měly zaznít závěrečné řeči předcházející verdiktu. Jednání však muselo být odročeno kvůli naplánovanému porodu jedné z obžalovaných – právničky Karolíny Babákové (společně s ní figuruje mezi obžalovanými také David Michal; další z právníků pracujících pro Rittiga). Kauza tedy letos neskončí; pokračovat bude zřejmě nejdřív na sklonku ledna. Babáková totiž trvá na osobní účasti u závěrečných řečí.

Pro změnu v roli advokátky vystupuje právnička Babáková v jiné soudní kauze spojované s Rittigem – v případu údajného vynášení informací z Bezpečnostní informační služby (kde je nepřehlédnutelnou postavou manželka expremiéra Jana Nečasová, známá i pod dřívějším příjmením Nagyová). Zde je navíc ve hře Rittigova omluva: lobbyistovi prý v účasti na jednání brání zdravotní komplikace – a s jednáním soudu ve své nepřítomnosti nedal souhlas. Třebaže soud nechal ke zdravotnímu stavu obžalovaného vypracovat posudek, z něhož zřejmě nevyplývá, že by bylo třeba líčení dál odkládat, zřejmě teprve 23. listopadu se v jednací síni uvidí, jaká bude účast – a zda se jednání uskuteční.