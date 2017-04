Kauza Zimola: další tah proti sociální demokracii v Budějovicích

V posledních týdnech bičovaní sociální demokraté čelí novému nařčení. Pro mnohé je kamarádství podezřelé, když jde o politiky a veřejné peníze.

V letech 2015 a 2016 pracovala jistá stavební firma, jejíž jméno redakce zná, pro krajskou správu a údržbu silnic (SÚS). S majitelem této stavební společnosti pojí hejtmana Jiřího Zimolu a jeho nejbližší spolupracovníky úzké přátelství rozvíjené společnými volnočasovými aktivitami.

„Dohledali jsme smlouvy na 26 zakázek v hodnotě 47 milionů korun, jež patří do kategorie zakázek malého rozsahu do 3 milionů a do 6 milionů korun,“ řekla včera Radka Maxová, krajská předsedkyně do tohoto týdne koaliční strany ANO. Budou se podrobně zabývat postupem zadávání těchto veřejných zakázek, výběrem firem a možnými vazbami týkajícími se krajského rozpočtu.

To, že SÚS stabilně oslovuje určité a již ověřené firmy a pět z nich se střídá na vítězném postu, nemusí ještě znamenat, že jde o nelegální interakce. Na druhé straně to zapadá do podivného březnového internetového videa, podle něhož hejtman v zašifrovaných mailech řeší právě zakázky SÚS. Jiří Zimola snímek označil za podvrh, což hodlá dokázat. Chce také prokázat, že za stavbou rekreačních domů na Lipně předsedou představenstva Jihočeských nemocnic Martinem Bláhou pro něho a náměstka Jaromíra Slívu, je skutečně čisté kamarádství a nikoli zneužití veřejných prostředků, jak prezentuje opozice a ANO. Hejtman Jiří Zimola s námi odmítl hovořit.