Dárky ČSSD: porodné všem, rodičovská čtvrt milionu a dotované byty

Ministerstvo práce vedené ČSSD nachystalo novou koncepci rodinné politiky. Návrhy by stály až 30 miliard korun. Do voleb zbývá deset měsíců.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Je to jen koncepce, nebo už předvolební program? Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) dokončila nový a nebývalé štědrý plán na podporu rodin.

Co obsahuje? Koncepce počítá například se zvýšením rodičovské z 220 000 na aspoň 250 000 korun. Ve sněmovně přitom už nyní leží návrh, aby tuto částku šlo vyčerpat rychleji než během dnes „nejkratších" dvou let. Čtvrtmilionová rodičovská má podle MPSV rodiče chránit před chudobou, státní kasu by ale vyšla na další tři miliardy.

To zdaleka není všechno.

Ženy na mateřské by podle návrhu měly dostávat 75 procent základu svého příjmu místo nynějších 70 procent. Do základu by se navíc měla započítat větší část výdělku. Snížil by se tak finanční propad matek s vysokou mzdou, zdůvodnilo ministerstvo. Stálo by to celkem přes 778 milionů korun.

Další dárečky se jmenují porodné a přídavky na děti. Porodné by se mělo vyplácet podle plánu na každé dítě a ročně by to vyšlo zhruba na 1,7 miliardy navíc. Přídavky na děti by se měly zdvojnásobit. Podle věku dítěte by se místo nynějších 500, 610 a 700 korun vyplácelo 1000, 1200 a 1500 korun. Náklady by činily 11,1 miliardy. Rozšířit by se měl i okruh rodin, které by dávku dostávaly. Nyní na ni dosáhnou ty s příjmem pod 2,4násobek životního minima, podle návrhu pod 3,5násobek minima. Stálo by to přes dvě miliardy.

Místo daňové slevy na manžela či manželku by se mohla zavést nová sleva pro pečující či zvednout sleva na dítě. Ministerstvo poukazuje na to, že se polovina dětí rodí mimo manželství, samoživitelky a samoživitelé či lidé s nízkým příjmem slevu využít nemohou a téměř čtvrtina manželských dvojic, která slevu uplatňuje, potomky nemá.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už v polovině prosince řekl, že brzy představí novou podporu „pracujících rodin s dětmi". Všechna navržená opatření by ale vyšla na 20 až 30 miliard. A s tím by mohl být problém i uvnitř koalice. Například ministr financí Andrej Babiš pro Deník potvrdil, že nemá nic proti zvýšení přídavků na děti o sto korun. Vyšší růst přídavků by si ale podle něj zasloužil důkladnější rozpočtovou analýzu.

Kroužky pro děti zadarmo a jiné nápady

Novomanželé by mohli dostávat novomanželské půjčky do 300 000 korun s nízkým úrokem. Na splacení by měli až 15 let, úroky by klesaly podle počtu narozených dětí. Stát by podporoval výstavbu startovacích a malometrážních bytů – s dotací od ministerstva pro místní rozvoj.



Podle koncepce by se měla změnit i pravidla umělého oplodnění. Měl by se zvýšit věk pro hrazení zákroku ze zdravotního pojištění ze 38 na 43 let.



Dlouhodobé ošetřovné – tři měsíce volna na opatrování nemohoucích příbuzných. Dávka 60 % základu příjmuz nemocenského pojištění – 2,32 miliardy ročně navíc.



Děti: nárok dětí na místo ve školce – novela už platí, od letoška pro čtyřleté děti, od příštího roku pro tříleté a od roku 2020 pro dvouleté (2,2 miliardy korun ročně)



Bezplatné veřejné školky a jesle. Dále bezplatná nabídka základních kroužků na ZŠ (579 milionů)



Zdroj: MPSV, ČTK