Dávejte pozor, co si cvakáte. V Ústí se opět objevily falešné jízdenky na MHD

Ústí nad Labem – Pokuta za řádně označenou jízdenku? Ano, je to možné. V městské hromadné dopravě se opět objevují falešné jízdenky.

Takto vypadají originály jízdenek ústecké MHD.Foto: Deník/Karel Pech

Jednoho případu byl svědkem i redaktor Ústeckého deníku. Muž a žena se v trolejbuse tvářili překvapeně. Revizorka s nimi sepisovala zápis, i když měli jízdenky označené.

PADĚLKŮ SE OBJEVUJE MÁLO

„Paní revizorko, já jsem viděla, jak si ty lístky cvakají," ozvala se jedna cestující. „Označené je sice mají, ale ty jízdenky jsou falešné," odvětila revizorka a když trolejbus zastavil u Hraničáře, vyzvala dvojici, aby spolu s ní vystoupila.

„Tímto případem se zabýváme," potvrdil mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem Luboš Heřman s tím, že padělaných jízdenek se objevuje velmi málo.

„Zachytíme je zhruba jednou dvakrát za půl roku. Většinou to bývají zkopírované pravé jízdenky, vytištěné na tiskárně. Cestující se někdy vymlouvají, že padělek zakoupili v trafice, ale to nelze potvrdit. Ani tak to nikoho neochrání od přirážky k jízdnému, kterou musí zaplatit v plné výši," informoval Luboš Heřman.

NAKUPOVAT Z OVĚŘENÝCH ZDROJŮ

Případy falešných jízdenek se v ústecké městské dopravě objevily už v minulosti. „Z poslední doby si je nepamatuji. Ale cestujícímu, který takovou jízdenku použije, hrozí postih," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Jako nejspolehlivější ochranu před padělateli Luboš Heřman doporučuje nakupovat jízdenky z prověřených zdrojů, v zákaznickém centru DPMÚL, automatech na zastávkách nebo v prodejnách, kde jízdenky oficiálně prodávají. Vyhnout se je třeba koupi jízdenek od neznámých lidí na zastávce a podezřelé je i to, když prodejce nabízí jízdenky jednotlivě a neodtrhává je z bločku.

„Jízdenka z obchodu nebo z automatu má předepsané ochranné prvky. Bližší informace včetně vzorů jízdenek jsou na webu dopravního podniku," dodal Heřman.