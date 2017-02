Michal Bláha: Perverzní ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL

České právo obsahuje desetitisíce zákonů a předpisů, které přikazují občanům, jak se mají chovat, co smí a nesmí. Ale existují pouze tři důležité zákony, které dávají pravomoc a právo občanům vůči státu.

Michal Bláha, Hlídač smluv.

Ústava ČR, zákon o právu na informace (známá 106-ka) a zákon o registru smluv. Tyto tři normy přikazují státu, politikům a úředníkům zveřejňovat své smlouvy, útratu a rozhodnutí.

Když chtějí politici zavádět další kontrolu či regulaci, obvykle to obhajují slovy „pokud neděláte nic špatně, nemusíte se bát". Včera nám politici ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL ukázali pravý význam těchto slov. Poslanci těchto stran odsouhlasili tak výrazné omezení registru smluv, že více než polovina veřejného rozpočtu, smlouvy za stovky miliard korun, přestanou být zveřejňovány a prakticky se tak znemožní jejich kontrola. Někteří mohou namítnout, že smlouvy státních a městských firem nejsou důležité. Ony jsou.

Opencard se dělal přes obchodní společnost magistrátu. Škoda 1,5 mld. Kč. Předražené nákupy do nemocnic byly realizovány přes městské společnosti. Ško- da několik miliard. Plánované miliardové investice do SmartCities budou bez výjimky prováděné přes samostatné městské firmy. Od včerejška to vše bez veřejné kontroly.

Politici ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL odmítají kontrolu veřejných peněz. Říkají, že státním a městským obchodním firmám by kontrola veřejnosti mohla uškodit. Pochopil jsem, uškodí zejména politikům a úředníkům, kteří z nich mají všimné a utajované příjmy. Za půl roku budou volby. Pamatujme si tyto politické strany a tyto politiky. Protože mají co skrývat. Před lety jsem si zaregistroval doménu hajzlici.cz. Plánoval jsem na ni uveřejňovat auta neoprávněně parkující na místech pro invalidy, ale nikdy jsem nezačal. Včera mi poslanci dali pro tuto doménu nové vy-užití. Neděkuji.

Michal Bláha