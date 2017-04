Dbalý bral úplatky od známých i advokátní kanceláře, tvrdí obžaloba

Praha - Někdejší ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý bral úplatky od svých známých a od advokátní kanceláře Šachta & Partners za to, že s nimi za nemocnici uzavřel v rozporu se zákonem smlouvy na poskytování konzultací nebo služeb. Tvrdí to obžaloba, kterou začne v květnu řešit pražský městský soud. Dbalý si prý popsanou činností přišel na téměř 12 milionů korun, za což mu hrozí až 12 let vězení.

V druhé větvi kauz kolem státní příspěvkové organizace Nemocnice Na Homolce čelí Dbalý obvinění z přijímání úplatků, porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Jeho trestní stíhání zahájili policisté před dvěma lety. Z obžaloby plyne, že spolu s ním viní advokáta z MSB Legal (dříve Šachta & Partners) Davida Michala, právníka nemocnice Romana Žďárka, nemocniční účetní Emilii Bialešovou, ředitelova známého Zdeňka Čápa a inženýra Josefa Kantůrka. ČTĚTE TAKÉ: O své nevině mluvil Dbalý osm hodin Od obou mužů prý pravidelně dostával úplatky Obžaloba má tři body. První Dbalému vyčítá to, že v letech 2008 a 2009 postupně podepsal s Čápem a Kantůrkem smlouvy na poskytování metodické podpory, ačkoliv ji nemocnice od externistů vůbec nepotřebovala. Instituci tak údajně způsobil škodu 4,4 milionu. Od obou mužů prý pravidelně dostával úplatky - od Čápa celkem nejméně 760 tisíc, od Kantůrka 360 tisíc korun. Druhý bod se zaměřuje na to, že Homolka vypsala na sklonku roku 2007 společnou zakázku na "účetní a medicínsko-právní služby". Podle obžaloby byl za krokem záměr přidělit zakázku Žďárkovi a Bialešové. Žďárek nechtěl přijít o práci „Dbalý sdělil svému podřízenému Žďárkovi, že plánuje vyjít vstříc politickým tlakům, aby právní služby Nemocnici Na Homolce poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners, která mu zajistí politickou podporu," popisuje obžaloba. Žďárek prý nechtěl o práci přijít, a proto se domluvil na tom, že bude své služby poskytovat externě na základě zmanipulovaného výběrového řízení. Dbalý, Žďárek a Bialešová prý poté zajistili, aby měli oproti ostatním uchazečům výrazně jednodušší podmínky. ČTĚTE TAKÉ: Akademici a Nemocnice Na Homolce budou mít společný výzkum Sdružení pak tendr vyhrálo Dbalý například do hodnotící komise nominoval svého náměstka Toběrného, s nímž si Žďárek tyká, nebo soudkyni, která byla podle obžaloby Žďárkovou blízkou známou. Sdružení Žďárka a Bialešové pak tendr vyhrálo, ačkoliv nenabídlo nejnižší cenu, čímž Homolce podle státního zástupce vznikla škoda nejméně 49,5 milionu korun. Bialešová prý za získání smlouvy Dbalému postupně dala 8,5 milionu. Poslední bod se týká údajně nezákonného zadání právních služeb kanceláři Šachta & Partners, které Homolka vyplatila v letech 2009 až 2011 celkem 24,6 milionu korun. Obžaloba tvrdí, že Dbalý za to přijal od advokáta Michala na úplatcích nejméně 2,3 milionu. Soud řeší jinou obžalobu na Dbalého Hlavní líčení začne u pražského městského soudu 22. května. Podle rozvrhu práce spis připadl soudkyni Haně Hrnčířové, která soudila například Radovana Krejčíře v kauze tunelování státního podniku Čepro. Stejný soud už řeší jinou obžalobu na Dbalého, jež se týká údajného ovlivnění zakázek na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože. Dbalý korupci a manipulaci s tendry odmítá, státní zástupce podle něj "nehorázně a bezostyšně lže". ČTĚTE TAKÉ: Homolka se zbavuje zlatého vejce. Zastavte to, žádají poslanci

