Dcera Nicholase Wintona má uprchlickou krizi za příklad amorality

Praha - Barbara Wintonová, dcera sira Nicholase Wintona, považuje současnou uprchlickou krizi za příklad amorality. Odchod Británie z Evropské unie, takzvaný brexit, pak prohlásila za tragédii, se kterou by její otec, zachránce 669 československých dětí před deportací do koncentračních táborů v roce 1939, nikdy nesouhlasil.

Barbora Wintonová, dcera sira Nicholase Wintona.Foto: ČTK

"Světová uprchlická krize je příklad amorality a dokládá, že práce mého otce bude vždy relevantní, protože vždy budou nějací trpící a utlačovaní," řekla dnes Wintonová, která v těchto dnech v Česku absolvuje besedy se školáky a studenty. "Různé reakce lidí i politiků jsou podle zápisků mého otce totožné s rokem 1939, kdy mu někteří lidé říkali, že nechtějí uprchlíky, kteří jim vezmou práci a budou je tlouci na ulicích. Přitom vidíme, jak Wintonovy děti prospěly celé Británii a staly se důležitou součástí společnosti. Takhle bychom to měli vnímat i dnes," dodala.

Negativní nálady vůči uprchlíkům přikládá mimo jiné ekonomické recesi, kvůli které podle ní ve společnosti převládá sobecká nálada. "Lidé se bojí a hodně se zkomplikovala otázka ekonomických uprchlíků a těch, kteří skutečně potřebují pomoc. Proto jednoznačně říkají ne uprchlíkům," uvedla Wintonová.

Proti uprchlíkům v České republice se staví i prezident Miloš Zeman, který v roce 2014 udělil Wintonovi nejvyšší české vyznamenání Řád bílého lva. "Nejlepší způsob, jak uctít památku mého otce je univerzálně akceptovat to, co udělal v roce 1939, protože se to vztahuje na každou dobu. Všichni si zaslouží soucit, jako se našel pro české uprchlíky. Teď to nejsou Češi, ale uprchlík je pořád uprchlík a potřebuje pomoc," konstatovala Wintonová.

Brexit? Tragédie

Při besedách v České republice narazila Wintonová i na otázku brexitu. "Je to obrovská tragédie. Pro 48 procent obyvatel Velké Británie je nepochopitelné, jak můžeme nebýt součástí Evropské unie. Část rozhodnutí evropských politiků Británii příliš nepomohlo, ale koncept unie je skvělý. Můj otec založení Evropské unie považoval za skvělý krok, byl nadšený, že Evropané našli společné vidění světa a společné etické cítění a směr. Kdyby byl naživu, brexit by ho určitě zničil," prohlásila.

O svém otci Wintonová napsala knihu s názvem Není-li to nemožné, kterou představila při své návštěvě v Česku před dvěma lety. "Propagace knihy byl i tehdy vedlejší efekt. Já mluvím v Česku, Americe i v Británii o příběhu mého otce. On o tom nikdy moc nehovořil, nepovažoval to za důležité. Ale zjistili jsme, že lidé chtějí tomu příběhu naslouchat. Může sloužit jako inspirace. Když ho lidé uslyší, možná pochopí, že se nemusejí ničeho obávat, stačí jednat a pomáhat," podotkla.

Život sira Wintona se uzavřel 1. července 2015 v úctyhodných 106 letech. Winton jako mladý bankéř ze své vlastní vůle organizoval v počátcích války v Československu odjezdy židovských dětí do Británie. Obstarával veškeré formality potřebné k jejich přepravě po železnici, zařizoval dětem doklady a přijetí v britských rodinách.

Wintonovy děti, dnešní osmdesátníci, vyhlásily sbírku na památník svým rodičům. Založily spolek a chtějí vybrat 3,2 milionu Kč. Pomník v podobě dveří vlaku, kde na jedné straně skla jsou ruce dětí a na druhé rodičů, by měl podle plánu stát už příští rok na pražském hlavním nádraží, odkud odjížděla většina Wintonových vlaků. Na nádraží už stojí Wintonův pomník.