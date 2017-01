Déčko může mít ze začátku jen dvě stanice. Sousedící

Praha /INFOGRAFIKA/ - Problémy s výkupem pozemků komplikují stavbu metra D. Dopravní podnik nyní vypracovává analýzu, v jakém pořadí by se měly stanice trasy budovat. V úvahu přichází i varianty, které nepočítají s tím, že by vozy z počátku jezdily až do Písnice.

Středočeský kraj uvažuje o tom, že by metro D mělo vést až do Jesenice za Prahou, nakonec se však může stát, že linka ze začátku nepovede ani do Písnice. Důvodem jsou problémy s výkupy pozemků, které jsou nutné pro výstavbu trasy v celém zamýšleném rozsahu. Tedy z Pankráce do Písnice.

Dopravní podnik (DPP) proto nyní tvoří analýzu, která má zhodnotit čtyři možné postupy, kterými by se mohlo město při výstavbě vydat. „Dokument by měl být hotový v prvním čtvrtletí letošního roku," uvedl ředitel DPP Martin Gillar tento týden při jednání magistrátního výboru pro dopravu.

Další možností je zkrácení trasy

Celkem jsou ve hře čtyři volby, jak budovat metro D. Polovina možností pak nepočítá s tím, že by trasa vedla až do Písnice. Nejkratší variantou je vybudování úseku jen mezi dvěma sousedními stanicemi: Pankrácí a stanicí Olbrachtova. „Je to ale velmi krajní možnost," upozorňuje DPP. Výstavba zbylého úseku do Písnice by pak byla připravována a stavěna nezávisle na zmíněné části.

Další možností je zkrácení trasy na úsek mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory, která se nachází poblíž tamního sídliště. Stejně jako u předešlé varianty by se zbylý úsek dodělával po vyřešení problému s pozemky.

Jedna z možností počítá s výstavbou všech stanic

Zbylé dvě možnosti už počítají s tím, že metro D povede již od začátku do vytyčené konečné stanice Depo Písnice. Kvůli absenci potřebných pozemků by však některé ze stanic ze začátku chyběly a vybudovaly by se až během provozu. V současnosti to vypadá, že by se vypuštění týkalo stanice Písnice a Libuš.

Poslední z možností pak počítá s výstavbou všech stanic. V úseku Pankrác Nové Dvory by šlo o takzvané ražené stanice, tedy pod zemí, Libuš, Písnice a Depo Písnice by pak byly budovány z povrchu.

Bez stanice Písnice se město zaplní Středočechy

„Smysl má postavit metro D v celé jeho délce s dostatečně kapacitním záchytným parkovištěm na jihu Prahy," zhodnotil pro Pražský deník varianty starosta pražské Libuše Jiří Koubek (TOP 09), jehož městskou částí má nová linka vést.

„Metro D se staví proto, aby měli Středočeši kde zaparkovat a neotravovali Pražany tím, že tu budou smrdět svými auty. Na Nových Dvorech žádné P+R parkoviště nevznikne, což povede k tomu, že Praha bude zahlcena a zase se to bude řešit hloupými zónami, jako tomu bylo v Praze 5 a 6," doplnil starosta narážkou na zavedení modrých parkovacích zón v některých městských částech, což mnoho lidí kritizuje.

Uvažovalo se nad tím, aby meto D vedlo přes Žižkov

Kromě první fáze vybudování metra D, do které spadá úsek Pankrác Depo Písnice a jež má podle odhadů vyjít na 50 miliard korun, město počítá i s dalším prodloužením trasy, aby byla přímo napojená v centru na linky. Druhou fází je vznik stanice Náměstí Bratří Synků a napojení na Náměstí Míru. Odtud by mohla linka dále pokračovat přes hlavní nádraží a končit ve stanici Náměstí Republiky.

Uvažovalo se také nad tím, aby metro D vedlo přes Žižkov. Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města by však nebyla linka v tomto směru dostatečně vytížená. Metro D by se podle odhadů mělo začít stavět v roce 2020. Situaci ale komplikují problémy s výkupem pozemků od soukromých vlastníků.

