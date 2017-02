Demonstranti v Praze připomněli komunistický teror

Praha - Více než dvacítku pokrvavených hlav v sobotu umístili demonstranti před sídlo KSČM v ulici Politických vězňů. Akce měla symbolizovat oběti komunismu v den výročí komunistického puče v roce 1948. Mluvčí na akci upozorňovali nejen na oběti režimu, ale rovněž mluvili o současné situaci. Akce se mimo jiné zúčastnil literární vědec Martin C. Putna.

Aktivisté umístili na chodník podél sídla KSČM více než dvacítku hlav politých červenou barvou. S sebou si přinesli i transparenty s nápisy podporující demokracii. "Komunisté jsou nebezpečná organizace. Na co si dnes musíme dávat pozor je, že je to pozvolné, že je to nenápadné," řekl jeden z řečníků. Martin Účastníci si rovněž připomněli a odsoudili výstup Klementa Gottwalda a jeho výrok o "kroucení krků". Vzpomínali také na to, že za komunismu nemohli bezstarostně cestovat ze země.

