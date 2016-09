Den architektury letos představí sklárny či Pragerovu kotelnu

Praha -Milovníci architektury mohou první říjnový víkend tradičně objevovat výjimečné architektonické stavby, areály, čtvrti či mimořádné interiéry. Letošní ročník festivalu Den architektury, který do českých a slovenských měst pošesté zamíří již tuto sobotu, láká návštěvníky například do skláren v Josefově Dole, historických vil v Prachaticích a Hořicích, do Slavonic, Frýdlantu, či po stopách architekta Karla Pragera. Program, který každoročně naláká tisíce lidí, je letos zaměřen na centra měst.

Architekti. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Festival pořádá občanské sdružení KRUH od roku 2011 s cílem představit architektonickou tvorbu široké veřejnosti. „Šestý ročník festivalu upozorňuje na architektonické skvosty, stavby honosné i prosté, obdivované i zatracované, ohrožené i zářící novotou, opuštěné i probouzející se k životu či celé unikátní čtvrti a komplexy budov," uvádí organizátoři festivalu v tiskové zprávě. Lidem se o festivalovém víkendu otevřou jindy nepřístupné objekty. V Praze může být zážitkem návštěva bývalé továrny Pragovka v Kolbenově ulici v Praze, která byla i lákadlem loňského festivalu. Někdejší ústřední skladiště ministerstva pošt a telegrafů a v poválečné éře i továrna na výrobu pragovek ukrývá dnes 30 ateliérů, které slouží malířům či sochařům. Po stopách architekta Karla Pragera V hlavním městě se ale letos mohou lidé vydat i po stopách architekta Karla Pragera a prohlédnout jeho neznámou technickou stavbu – kotelnu ve Všeobecné fakultní nemocnici. Lákadlem budou i výhledy z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Troji. První z opravených objektů otevře také bývalá dělnická osada Buďánka na Smíchově, plánované jsou i procházky mezi vilami pražských umělců na Ořechovce. V mimopražském programu festival nabízí poslední možnost zažít v původní podobě areál Obzor na sídlišti v Brně Lesné, které je odrazem socialistické architektury. Průmyslovému dědictví se budou věnovat vycházky po sklárnách v Josefově Dole, bývalé textilce v Trutnově či po opuštěné továrně na výrobu papíru ve Vraném nad Vltavou. Účastníci si mohou připomenout také zaniklou výrobu potiskovaných látek v podještědském Českém Dubu. O možnostech formování historických měst současnou architekturou budou hovořit průvodci po Slavonicích či Černošicích. Běžně nedostupné prostory otevřou také v Brně, a to v Besedním domě a v podzemí Místodržitelského paláce. V Prachaticích bude možné obdivovat modernistickou vilu Johanna Nepomuka Krale od vídeňského architekta Fritze Reichla, jejíž plánovaná demolice byla nedávno odvrácena. Kromě 63 českých měst festival zavítá i na Slovensko, a to do Bratislavy a Piešťan. Program festivalu Stěžejní program festivalu připadá tradičně na první říjnový víkend. V Šumperku například bude přednášet hrající architekt David Vávra o důležitosti zájmu o prostředí kolem sebe. Nedělního zakončení se ujme rapper Vladimír 518 s laserovou show o Pragerovi v budově bývalého Federálního shromáždění. Součástí oslav je už tradiční filmová přehlídka Film a Architektura, která od soboty 1. října do čtvrtka 6. října navštíví pražská kina Světozor, Kino 35 a Prague Gallery. Dvě série večerů uvede propagátor architektury Adam Gebrian. Oslavy vyvrcholí ve čtvrtek přednáškou architektky Liesbeth van der Polové, která působila jako nizozemská královská architektka.

Autor: ČTK