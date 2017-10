Deník-bus plný vášní. K Zaorálkovi nemám úctu, ČSSD pohrdám, řekl Volný z SPD

/VIDEO/ Ještě než se volební speciál vymotal z centra Ostravy, začalo být uvnitř pořádně dusno nejen ze zapnutého topení. To, když se okamurovec Lubomír Volný pustil do sociálního demokrata a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. A ten si to s ním chtěl posléze cestou vyřešit ručně.

Oba politici se stejným křestním jménem byli ostatně i poslední, kteří do autobusu nastoupili. A pokud by se splnilo přání hejtmana a lídra ANO Ivo Vondráka a v přichystaných lahvích by měli slivovici a ne pouze vodu, kdoví, jak by to nakonec dopadlo…

„Nemám žádnou úctu k panu Zaorálkovi a pohrdám ČSSD!“ křikl neurvale Volný, když šéfredaktor deníků na Moravě a ve Slezsku Martin Pleva vítal politiky „spolu na jedné palubě“ a žádal je o vzájemnou úctu.

Roztržku začal okamurovec kvůli údajnému tunelování českého surovinového bohatství (lignit na Cínovci, umožnění dobývání této rudy prospektory z Austrálie). „Nechci být s ČSSD na jedné palubě, když tak mě vysaďte…“ řekl Volný.

Jízda pokračovala hlasováním (zelená karta = ano, červená = ne) o dvaceti vybraných otázkách. Ta o zrušení imunity poslanců byla po kratší debatě vynechána, naopak jako bonusovou si politici dali otázku, zda čtou nejen Deník, ale i jiné tištěné noviny. Odpověděli si většinou kladně. Povinná vojna? „My, co tam byli, máme jasno,“ uvedl Zbyněk Stajnura z ODS. K euthanasii se ze sedadel ozvalo: „Přeceňujete české zdravotnictví, mám bohužel osobní zkušenost z rodiny.“

Pro region poslanec nic nezařídí?

Krajští volební lídři cestující autobusem Deníku se chtěli bavit na rozdíl od redakčního plánu zavádět diskuzi na regionální tématiku o tom, co by mohli dělat pro všechny lidi v ČR. „Poslanec není ve svém regionu schopen zařídit nic. My kandidujeme do parlamentu, který přijímá zákony pro všechny kraje a všechny občany,“ podotkl Stanjura.

Ohledně celostátní tématiky se ozval znovu Volný s tím, že „vláda fašisticky tají informace“, a otíral se jak o ČSSD, tak i ANO a KDU-ČSL. Hovořil o tunelářích i hyenách. Zaorálek se pokoušel vysvětlit situaci ohledně Cínovce a lignitu, varoval, že si vyprošuje podobná napadání a poté ztratil trpělivost. „Neotravujte! Za ty hyeny bych s vámi šel bokem do křaku! Udělejme to po Ostravsku,“ poznamenal směrem k Volnému.

Ten hozenou rukavici nezvedl (ministr měl i v autobuse ozbrojenou ochranku), nicméně zauvažoval opět o svém vysednutí. A od dam z KDU-ČSL a Starostů zaznělo povzdechnutí.

Krátká zastávka a debata v pivovaru

Zastávka v průmyslové zóně na bývalé šachtě Barbora se omezila na výhled z okna. Následoval průjezd karvinským Novým Městem a několikasekundové společné foceníi na náměstí Budovatelů, kde lilo, fučel silný vítr a z oken ubytovny i nonstop baru hleděly snědé tváře místních.

Zpět na palubě se dále hovořilo o tom, co si zaslouží kraj. „Určitě přemístění jedné významné instituce, což zde chybí. Dokážeme si tady představit Senát. Mají se ti pánové a dámy z šatníku opotřebených politiků válet v Praze místo toho, aby pozvedli kraj?“ tlumočil názor okamurovců Volný. Ten byl docela stručný, avšak někteří politici se rozpovídali natolik, že měl šéfredaktor Martin Pleva v roli moderátora těžkou práci je usměrňovat.

Ve slušném a konstruktivním duchu se neslo posezení v pivovaru v Karviné. „Jsem rád, že dodržujeme dekorum. Že mluví jeden po druhém,“ chválil Martin Pleva regionální volební lídry. Na scéně byly otázky bezpečnosti a kriminality. V této souvislosti například realista a praktikující advokát Alexander Király zmínil potřebu uzákonit užití střelné zbraně ve svém obydlí. „Zákon na to máme a je stanovený tak, aby se muselo před střelbou přemýšlet!“ upozorňoval ho Pirát Lukáš Černohorský.

Šest studentů

Jediná veřejnost, s níž se vzhledem k opravdu ošklivému počasí, cestující deníkovského volebního autobusu setkali, byli studenti z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. A o tématu odlivu (především) mladých lidí z kraje se hovořilo rovněž.

Vondrák coby bývalý rektor VŠB-TUO tvrdil, že je třeba podpořit nejen tvorbu nových pracovních míst a takzvaných start-upů, ale i kultury a sportu. „Mladého člověka tady neudrží to, že si zajde na Baníček či Janáčkovu filharmonii. Studenty? Podívejte se do třídy, kdo půjde hned po škole podnikat nebo do start-upu? Většina ne,“ kontroval komunista Leo Luzar s tím, že řešením je „konec levné práce“. Okamurovec v této souvislosti nadhodil, zdali „těch deset patnáct tisíc v Praze navíc stačí mladým za zpřetrhání kontaktů a rodinných vazeb“.

Životní prostředí

Zpáteční cesta se zpožděním začala probíráním otázky životního prostředí. „Musíme zlepšit náhled na náš kraj. Rozčiluje mě, když slyším, že tady máme černou díru. Praha je kolikrát mnohem více začouzená, než Ostravsko…“ tvrdila Ludmila Bubeníková, vedoucí koalice Starostové/Nezávislí.

O účinnosti kotlíkových dotací hodně zapochyboval realista Király i bolatický starosta Herbert Pavera z TOP 09. Stanjura poukázal na fakt, že ekologové blokují obchvaty měst a vesnic kvůli zachování přírody, ale paradoxně tím zhoršují ovzduší lidem, kudy auta jezdí. Luzar vyslovil přání, aby byl ministr životního prostředí konečně z Moravskoslezského kraje a Volný mu hned předhodil, že si tím říká o práci. Pak okamurovec plival na „Eurofaštistickou“ unii zakazující a přikazující kde co.

Vzrušení na závěr

„Vy jste opilý?“ obrátil se hejtman Vondrák na Volného, když mu už v Ostravě vyčítal více náměstků ve svém úřadu.

Okamurovec vyzval i ke „hlídání a sledování“ vlastních politiků, s Pirátem se hádal kvůli Okamurově vyšetřování a celému autobusu se snažil vysvětlovat navrhovaný systém odvolání politika (muselo by se k tomu vypsat referendum a pro odvolání by bylo třeba více hlasů než pro zvolení). „Nechte ho to, proboha, dokončit,“ žádal Vondrák, když se cestující začali překřikovat.

Závěr cesty se nesl opětovně ve vzrušenější atmosféře a probírání spousty politických událostí i obviňování ve stylu „kdo-za-to-může“. „Odbočujeme k redakci a tímto vám děkujeme,“ uzavřel výlet šéfredaktor Pleva.