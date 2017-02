Denní teploty zůstanou v následujících čtyřech týdnech nad nulou

Konec cvakání lístků či posílání sms. Pasažérům by se mohla brzo strhávat z účtu jen vzdálenost, kterou veřejnou dopravou ujeli. Netřeba mít přeplněnou peněženku kartičkami či kupóny kvůli cestování MHD. Do českých tramvají a autobusů se pomalu dostává novinka. Jízdné by se dalo nahrát na telefon nebo platební kartu. Brzy by takto mohli cestovat i Pražané.