Slovák s nevalnou češtinou chce dobýt Česko, jde z něho strach, píší Slováci

Šéf hnutí ANO a slovenský rodák Andrej Babiš se chystá dobýt český stát. Českou politiku vždy ovládaly lišky, tentokráte ovšem přichází lev, z něhož jde strach, napsal dnes slovenský list Denník N.

"Je to antropologická záhada: Češi mnohem razantněji než Slováci odvrhli komunismus, ale v podzimních volbách budou masově volit bývalého komunistu. Mají silný sklon k rovnostářství, ale budou volit miliardáře. Jsou hrdými obyvateli etnicky téměř čistého státu, ale budou volit Slováka s češtinou, která je výsměchem jejich uctívanému jazyku," uvedl deník.

Babišův fenomenální úspěch má podle deníku mnoho příčin; za jednu z nich list označil dravost predátora, na kterou česká politická kultura nebyla připravena.

Podle deníku se české politické strany pokusily zastavit Babišovo dobývání státu zákonem, který ho nutí zbavit se vlastnictví mamutího podniku Agrofert. "Další obrannou hráz stavějí média, která Babiš nevlastní, a to je důvod, proč je považuje za úhlavního nepřítele. Česká veřejnoprávní televize se až dosud dokázala ubránit velkým tlakům, ale pokud se Babiš stane premiérem, může jí zlomit vaz. Je totiž jedna z mála institucí, jejíhož vlivu na voliče se skutečně obává," uvedl Denník N.



List se zmínil také o kauze nezdaněných příjmů Babiše z dluhopisů Agrofertu, během které se lídr hnutí ANO a český ministr financí hájil tím, že postup byl legální. "Půvab celého sporu spočívá v tom, že Babiš šel do politiky s veřejným příslibem, že bude řídit stát stejně jako svou firmu - samozřejmě ku prospěchu jejích zaměstnanců, v případě státu občanů. Jenomže v tomto případě je jasné, že hlavním smyslem celé finanční operace byl jeho soukromý prospěch, na úkor firmy i státu," napsal deník.

"Babiš je povahou diktátor, protože neuznává demokratický princip soutěže. Konkurenci - v byznysu i v politice - považuje za nepřítele, kterého třeba zničit," uvedl list, podle kterého škody, jež stihl Babiš napáchat, jsou v podstatě nevyčíslitelné. "Zničil totiž dva pilíře českého tisku, jakými byly Mladá Fronta Dnes a Lidové noviny," dodal.



Babiše slovenský list přirovnal k predátorovi, který věří, že je pro českou společnost darem z nebes, protože jen on jí dokáže pomoci. Tuto víru ve své poslání šíří se šarmem naivního dobráka, kterému zkorumpovaní politici hází klacky pod nohy, soudí Denník N.