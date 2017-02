Desetina Čechů žije pod hranicí příjmové chudoby

Zhruba 1,02 milionu obyvatel Česka žilo loni pod hranicí příjmové chudoby. Bylo to stejně jako v předchozím roce: 9,7 procenta Čechů a Češek. Minulý rok ale ubylo lidí, kteří měli materiální nedostatek a nemohli si dovolit čtyři a víc z devíti položek - mimořádný desetitisícový výdaj, týdenní dovolená či pravidelná úhrada nájmu a splátek. Tyto potíže mělo kolem půl milionu lidí, což je o 80 tisíc méně než v roce 2015.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vít Šimánek

U sociálního vyloučení a chudoby experti sledují tři kategorie - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a práci. "Míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením znovu mírně klesla, a to o 0,7 procentního bodu na 13,3 procenta. Česko se tak stále řadí mezi evropské země s nejnižší úrovní tohoto ukazatele," uvedla Michaela Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Člověk se ocitne v příjmové chudobě, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Částku hranice chudoby pro loňský rok statistický úřad zatím neuvedl. V roce 2015 odpovídala pro jednotlivce 10 220 korunám, pro dvojici 15 330 korunám, pro jednoho rodiče s dítětem do 13 let 13 286 korunám, pro oba rodiče se dvěma dětmi do 13 let pak 21 461 korunám. Loni výdělky v Česku rostly, vyšší proto proti předloňsku bude i hranice chudoby.

Odbory situaci kritizovaly. Podle nich je nepřípustné, aby minimální mzda byla pod hranicí příjmové chudoby jednotlivce. V roce 2015 nejnižší výdělek činil měsíčně 9200 korun, loni 9900 korun a letos 11 tisíc korun.

Při takzvané materiální deprivaci, tedy nedostatku, si lidé nemohou dovolit nejméně čtyři z devíti položek, jako je telefon, pračka, televize či auto. Nemohou jednou ročně vyrazit na týdenní dovolenou, nezvládnou mimořádný výdaj 9900 korun, nedokážou pravidelně hradit nájem nebo si dát obden maso.

Podle předběžných údajů žilo loni v materiálním nedostatku 4,8 procenta Čechů a Češek. Míra se tak snížila, v roce 2015 činila 5,6 procenta. Neočekávaný výdaj 9900 korun si loni nemohlo dovolit 32,1 procenta lidí, týdenní dovolenou 28,9 procenta a pravidelně hradit platby a splátky 4,4 procenta, upřesnil ČSÚ.

V roce 2005 v materiálním nedostatku v Česku bylo skoro 12 procent lidí. Do roku 2009 podíl klesl zhruba na šest procent. Od roku 2012 do roku 2014 se blížil k sedmi procentům, v posledních dvou letech výrazněji klesl. Předloni neočekávaný výdaj nezvládlo 35,9 procenta Čechů, na týdenní dovolenou nemohlo jet 32,3 procenta lidí a pravidelně platit splátky a platby nedokázalo 4,5 procenta.

Statistici zkoumají situaci v Česku každý rok. Údaje za letošek začnou sbírat v sobotu. Budou zjišťovat stav ve více než 11.000 rodinách. Akce skončí 28. května. Podle předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové se průzkum koná i v dalších státech, odborníci tak mají k dispozici srovnatelná data z 34 evropských zemí.