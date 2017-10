Problémy ve zdravotnictví. Mají politici řešení? Kalousek vidí příčinu v šikaně

/INFOGRAFIKA/ To jsme tedy pomohli. S těmito slovy ve středu odpoledne v restauraci U Krbu ve Všetatech na Rakovnicku pokrčil rameny lídr Realistů ve středních Čechách Antonín Fryč. A nemyslel je pochvalně. Ironicky zhodnotil část debaty představitelů politických stran, které podle agentury SANEP mají v kraji největší naději na volební úspěch.

Desítka známých jmen se v zaplněné vesnické hospůdce nesešla náhodou. Politiky přivezl na setkání s občany Deník bus. Ano, všichni přijeli společně autobusem. Na sedačkách už poněkud letité karosy, jíž se politici běžně nevozí. Obyčejně s ní jezdí lidé na zájezdy.

Už v Rakovníku přistoupila i se svými dětmi paní Renata, která je nyní na mateřské. Cestou k cíli debatovala s politiky o tom, jak by se dalo pomoci maminkám hledajícím práci, která by byla slušně zaplacená a dala se skloubit s péčí o rodinu. A ve Všetatech je popíchla dotazem na dětskou pohotovost, která v Rakovníku citelně chybí. „A my se tady hádáme, kdo zprivatizoval nemocnici," konstatoval Fryč v debatě politických lídrů, které místy nechyběl rázný tón.

POHLED DO MINULOSTI

Privatizaci nemocnice v době, kdy kraji vládla ODS, připomněl jako první Andrej Babiš (ANO). Problém vidí v tom, že zdravotnictví podle něj de facto nikdo neřídil, což se prý mění až poslední dobou. Proti privatizaci nemocnice se ohradil i Stanislav Grospič (KSČM). S tím, že je třeba hledat cesty, jak službu zajistit.

Rovněž Jan Hamáček (ČSSD) kývl argumentům zmiňujícím privatizaci. Pohotovost podle něj k okresnímu městu patří. Má za to, že provozovatel nemocnice by měl vyčíslit náklady a jednat s krajem o spoluúčasti. Vliv kraje zmínil i Ivan Bartoš (Piráti); bohatá společnost má umět zajistit i to, co se „nerentuje“.

Pro zvětšení klikněte na grafiku

PENÍZE JAKO LÉK

I z pohledu Miroslava Kalouska (TOP 09) je dětská pohotovost otázkou kraje. Připouští však, že sehnat lidi, kteří by tuto službu zajišťovali, není snadné. Pomohly by peníze, jichž by jeho strana chtěla získat do zdravotnictví více pomocí nadstandardů. S tím, že když lidé dostanou možnost zaplatit si něco navíc, objeví se finance umožňující zlepšování služeb. Tomio Okamura (SPD) naopak vidí možný zdroj peněz v omezení financí pro multikulturní neziskové organizace a zamezení vývozu zisku.

Ve snaze o zlepšení zdravotní péče něco zmůže také radnice, plyne ze slov Víta Rakušana (STAN), jenž připomněl vlastní zkušenost starosty Kolína. Radnice lákající dětského psychiatra vytvořila pobídku v podobě bytu a levnějšího nájmu ordinace. Podobný recept by měl i pro Rakovník: zkusit dohodu s lékaři, za jakých podmínek by byli ochotni službu poskytovat. Tlumočil i slova své matky, 70leté lékařky: starší generace doktorů pohotovosti sloužit nechce.

Na to navázal Kalousek, že pokud neskončí šikana, za niž označil EET a zavádění elektronického receptu, starší lékaři skončí úplně. „A budou zavřené stovky ordinací,“ varoval.



Realista Fryč míní, že pomoci by mohli začínající lékaři – je to však otázka finanční motivace. Je třeba vytvořit odpovídající platové podmínky.

Motivaci penězi vidí jako klíč k řešení i Jan Skopeček (ODS); i podle něj by také město mělo zvážit, co může nabídnout; třeba obecní byt. Ten může lákat jak lékaře, tak třeba učitele. Také Ivan Gabal (KDU-ČSL) míní, že pomoci by mohly aktivity radnice. „Za rok budou komunální volby,“ upozornil. Doporučuje však, aby se lidé obraceli nejen na starostu. Oslovit by měli také svou zdravotní pojišťovnu.

STAROST STÁTU

A jak se představy politiků potkávají s realitou? Místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš připomněl, že s vedením nemocnice radnice jednala. Ochota lékařů sloužit pohotovosti však chybí . . . Tečku za debatou, jejíž výsledek ji neuspokojil, pak udělala paní Renata. Soudí, že určovat nemocnici, co by měla dělat, jde stěží. „Ale stát by se měl postarat,“ prohlásila.

V DENÍK busu se s námi svezli: