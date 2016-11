Děti, psi či sport. Když se zábava změní ve škodu za statisíce

Praha - Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO s 34 procenty hlasů před druhou ČSSD s 15 procenty, vyplývá to z průzkumu agentury TNS Aisa pro Českou televizi. ANO proti září v průzkumu agentury posílilo o tři procentní body, sociální demokraté ztratili půl procentního bodu, o 2,5 procentního bodu procenta klesla KSČM, a to na 7,5 procenta.