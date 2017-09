Děti se nejčastěji zraní na trampolíně, tvrdí lékaři

Česko od roku 2015 vyslalo na zahraniční mise asi 1100 policistů. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého budou policisté v zahraničí působit nejméně do konce letošního roku. S některými státy se jedná o tom, aby spolupráce pokračovala i příští rok. Tuhý to dnes řekl novinářům při odjezdu skupiny 65 policistů, která bude do konce října střežit hranice v Makedonii a Srbsku.