Děti závislé na drogách se nemají kde léčit

Náš syn bere pervitin, ale nemůžeme ho přemluvit k léčbě. Tvrdí, že to nepomůže. Přemluvila jsem ho alespoň na ambulantní léčbu, ale nevím, kam se obrátit, ptá se zoufale na serveru navykovelatky.cz dvaapadesátiletá Edita ze severomoravské Orlové. Podobně nešťastných lidí, kteří nevědí kudy kam, je na fórech, diskuzích a poradnách celá řada.

ilustrační fotoFoto: Denik

Nejčastější příčinou drogové závislosti mladistvých je pervitin, následuje kombinace dvou a více návykových látek. Na třetím místě se bezmála s pětinou případů umístila marihuana.

Cigaretu si pravidelně dopřeje šestnáct procent patnáctiletých a alkoholu holduje skoro každý pátý. Zkušenost s užitím konopných látek mělo 24 procent dětí na základních školách a podle dokumentu Národní strategie protidrogové politiky se počet problémových uživatelů drog v posledních letech zvyšuje.

Jenže adiktologických ambulancí je v Česku zoufale málo. Chybějí v šesti krajích (v Moravskoslezském, Zlínském, Pardubickém, Plzeňském, Karlovarském a na Vysočině).

Kdy se podobných ambulancí tyto kraje dočkají, není zatím jasné. Vyjednávání s pojišťovnami je podle předsedy České asociace adiktologů Ondřeje Sklenáře zdlouhavé, nicméně se aspoň podařilo dosáhnout některých dílčích smluv.

Mladiství pacienti se většinou léčí na psychiatrických odděleních nemocnic

Snahou asociace je pokrýt sítí takových center celou Českou republiku. Primář Kliniky adiktologie Petr Popov upřesnil, že dnes se většinou mladiství pacienti léčí na psychiatrických odděleních nemocnic. „Specifický program v této věkové skupině neexistuje," upřesnil Popov.

Že lůžek je skutečně málo potvrdil Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Stávající kapacita je pouze pro pár desítek lidí. Problém vyvstane zvláště tehdy, když si uvědomíte, že jen z předávkování alkoholem se na JIP ročně objeví kolem dvou tisíc dětí," řekl.

Právě Vobořilův úřad společně s policií loni vyrazily do akce proti podávání alkoholu mladistvým v restauracích. „Akci jsme řádně oznámili v médiích, aby provozovatelé neměli pocit, že je to šikana," vysvětlil jedno z opatření Jindřich Vobořil. Zkontrolovali čtyři tisíce klubů. Objevili pak 660 lidí mladších 18 let, kteří si alkohol dopřávali. Rekordman byl mladík, kterému v krvi naměřili 3,25 promile alkoholu.