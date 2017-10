Dienstbier: Česko s žalobou proti zbraňové směrnici EU neuspěje

Směrnice EU o zbraních povede podle odpůrců k nárůstu nelegálně držených zbraní. Oponenti zase tvrdí, že směrnice umožní prováděcími zákony přijmout co nejmenší dopady na majitele legálně držených zbraní.

Exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) pochybuje o tom, že by Česko bylo úspěšné s žalobou na směrnici k Soudnímu dvoru EU. Zaznělo to dnes na veřejném slyšení v Senátu k petici proti celoevropskému zpřísnění podmínek pro legální držení zbraní.

"Osobně jsem velmi skeptický k tomu, že by Česká republika v tomto soudním sporu měla být úspěšná," řekl Dienstbier k žalobě na zneplatnění směrnice, kterou vypracovaly ministerstva vnitra a zahraničí. Instituce EU podle něj obhájí potřebu "minimální společné regulace" zbraní.

Ministerstvo vnitra pro případ zamítnutí žaloby chystá zákony, díky nimž by měla směrnice na stávající majitele zbrojních průkazů spíše administrativní dopady. Experti vnitra by kromě nového zákona o zbraních chtěli vytvořit například zákon o nakládání se zbraněmi pro branně bezpečnostní účely.

Petice mimo jiné požaduje zachování práva členských zemí EU na vlastní úpravu držení zbraní. "Jsme jednou z nejbezpečnějších zemí světa a chceme, aby to tak zůstalo," uvedl jménem organizátorů petice Pavel Černý. Prosazení směrnice zakazující některé typy zbraní a přikazující registraci dalších by podle něj vedlo k růstu nelegálně držených zbraní.

Podpořil přijetí ústavního zákona o posílení práv majitelů legálně držených zbraní použít je v případě ohrožení, za jejíž přijetí se přimlouval zástupce ministerstva zemědělství Petr Dvořák s ohledem na myslivce. Podle kritiků by ale tato norma měla jen symbolický význam. Ústavní právník Jan Wintr označil ústavní zákon za "nesmyslný, zbytečný a potenciálně nebezpečný".

Směrnice musí být zapracována do právních řádů členských zemí do září příštího roku. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.

Majitelé by podle směrnice měli nově registrovat také repliky historických zbraní. Zcela zakázány mají být poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou a se zásobníkem na více než deset nábojů u pušek a více než 20 nábojů u pistolí.