Dienstbier: Návrh o azylu dělá z Tejce národního socialistu

Praha - Za národního socialistu, nikoli člena sociální demokracie označil svého stranického kolegu Jeronýma Tejce končící ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Kdyby prošly změny, které chce Tejc prosadit v zákonu o azylu a v Listině základních práv a svobod, Česká republika by ustoupila od svých mezinárodních závazků, řekl.

Jiří DienstbierFoto: čtk

Tejc podle něj šlape po památce svých sociálnědemokratických předchůdců, když zapomíná, že "to byli i českoslovenští sociální demokraté, kteří hledali pomoc v exilu, a to ve 20. století dohromady nejméně 50 let v kuse". "Návrhy na omezování práv daných Listinou základních práv a svobod považuji za návrh v rozporu s programem a hodnotami sociální demokracie," uvedl.

Připomenul, že podle Listiny základních práv a svobod jsou základní lidská práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. "Pokud chce pan Tejc škrtat v listině některé pasáže, mohl by ji rovnou škrtnout i celou," uvedl.

Tejc později na twitteru napsal, že je sociálním demokratem téměř 20 let. "Nikdy nebudu národním socialistou. Členem Svobodní demokraté-Liberalní strana národně sociální byl někdo jiný," poukázal na někdejší angažmá Dienstbiera, který v SD-LSNS zastupoval Svobodné demokraty.

Jihomoravský poslanec Tejc, o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi na funkci šéfa ČSSD, chce navrhnout změny zákona o azylu, které by zrychlily proces vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Zvažuje také vypuštění nebo úpravu článku Listiny základních práv a svobod, který přiznává právo na azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Tejc novinářům v Brně řekl, že svým návrhem chce v souvislosti s riziky migrace přispět ke zvýšení bezpečnosti. Podle něj mnoho migrantů současnou podobu zákona zneužívá. Návrhy nejprve předloží premiérovi, potom bude hledat podporu u spolustraníků a dalších poslanců.

Dienstbier minulý týden řekl, že někteří spolustraníci včetně Tejce, kterého označil za "pučistu z Lán", usilují o jeho odvolání z vlády. Tejc ale takové snahy popřel.

Tejc byl jedním z účastníků schůzky na lánském zámku, kde se po volbách 2013 někteří vlivní sociální demokraté sešli s prezidentem Milošem Zemanem bez vědomí předsedy Bohuslava Sobotky. Premiér minulý týden oznámil, že Dienstbiera na konci listopadu vystřídá poslanec Jan Chvojka. Dienstbierovo odvolání zdůvodnil tím, že v otázce lidských práv nebyl pro voliče ČSSD srozumitelný.