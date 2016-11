Dienstbier: Řada věcí se povedla, hodnocení neúspěchu je předčasné

Praha - Přijetí vládních strategií rovnosti žen a mužů či sociálního začleňování, prosazení opatření proti korupci nebo zveřejňování chystaných zákonů považuje za úspěch odcházející ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj by jeho nástupce měl do voleb ještě dotáhnout třeba novely s rozšířením pravomocí ombudsmana či jednání o výkupu vepřína v Letech. Dienstbierův tým zatím nedokázal připravit zákon o sociálním podnikání, který už měl platit.

Ministra pro lidská práva Jiří Dienstbier.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Je předčasné říkat, co se nepodařilo. Některé věci jsou rozběhnuté. Mrzelo by mě, kdyby se neschválil zákon o ombudsmanovi, nedotáhl se výkup vepřína v Letech či legislativní proces novely Ústavy a zákona o NKÚ o kontrole veřejných financí," řekl Dienstbier. Doufá, že jeho nástupce dokončí co nejvíce rozdělaných věcí a nezastaví je. Podle odcházejícího ministra není ve zbytku volebního období už možné s novými návrhy začínat, nestihly by se.

Dienstbier řekl, že od premiéra výhrady ke své práci neslyšel. Už dřív uvedl, že za jeho odchodem z vlády je stranický tlak. S výtkou, že voliči nerozumějí jeho pojetí lidských práv a že hájil zájmy jen vybraných skupin, nesouhlasí. Zmínil své návrhy pro vládu, které se týkaly seniorů, dětí, postižených, menšin či žen.

"Mluvíme prakticky o všech občanech ČR. Každý, kdo to myslí s ochranou lidských práv vážně, nemůže k tomu v zásadě přistoupit jinak. Všeobecnou popularitu vám to rozhodně nezíská. Kdybych seděl ve své kanceláři a užíval si ministerské funkce, vadil bych méně lidem," míní Dienstbier.

Uvedl, že už při nástupu do funkce věděl, že pro lidskoprávní témata vždy podporu veřejnosti i politiků mít nebude. Přesto návrhy předkládal. "Kdyby se to nezkusilo a neotevírala se debata, pravděpodobně by se nic nezměnilo. Když přimějete lidi - i politiky, aby o tom přemýšleli, můžete dosáhnout změny. Má cenu předkládat i věci, které nemají v daném okamžiku šanci," řekl Dienstbier.

Zákon o sociálním podnikání

Přiznává, že jeho tým zatím stále nedokončil návrh zákona o sociálním podnikání, který už měl platit. Norma neprošla přes legislativní radu, autoři ji museli předělávat. Znovu ji chtějí předložit.

Podle Dienstbiera se právě díky legislativní radě podařilo kvalitu připravovaných zákonů zvýšit. Projednává víc norem a některé vracela k přepracování. Mezi protikorupčními opatřeními Dienstbier jmenoval registr smluv, zveřejňování projednávaných zákonů na vládním webu, změny ve financování politických stran či chystanou novelu o střetu zájmů. Za důležitý považuje návrh o rozšíření pravomocí ombudsmana, který by mohl podávat antidiskriminační žalobu a sledoval by naplňování práv postižených. Novela leží už delší dobu ve Sněmovně.

Za ambiciózní označil odcházející ministr schválené vládní strategie rovnosti žen a mužů, sociálního začleňování či romské integrace. "Když dojde na konkrétní opatření, ta podpora už není tak zjevná," posteskl si. Vláda sice dokumenty schválila, jejich opatření pak ale v návrhu legislativy vždy nepodpořila. Týká se to třeba čtyřicetiprocentního zastoupení žen. Dienstbier kvóty považuje za dočasné opatření i za "nepříliš šťastný symbol", podle něj se přijímá řada jiných kroků jako flexibilní práce či zvýšení počtu míst ve školkách pro sladění rodiny a zaměstnání.

Potřebu rovnosti a integrace lidí z ghett je podle něj nutné vysvětlovat lidem i politikům. "Je to výhodnější pro všechny. Není to pomoc jen těm, kteří ve vyloučení žijí, ale i ostatním. Problémů se nezbavíme, neodsuneme je na jiný kontinent, buď lidi dokážeme integrovat, nebo se situace bude zhoršovat," uvedl Dienstbier. Ocenil komunální politiky, kteří se začleňování věnují, i když se výsledky dostaví až po letech.

Za klíčová opatření k sociálnímu začlenění i čerpání peněz na ně považuje čtyři věci - sociální bydlení, systém oddlužení, bezplatnou právní pomoc a novelu evidence obyvatel tak, aby místo trvalého pobytu zohledňovala pobyt reálný.

Podle Dienstbiera se sice nepodaří splnit sto procent opatření, ale pokrok nastává. Pokročilo se například i v jednání o odkupu s vlastníky vepřína v Letech v místech protektorátního romského tábora. Dienstbier nevyřešenou situaci označil za dluh vůči obětem.