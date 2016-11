Diplomat Vochoč dostal in memoriam titul Spravedlivý mezi národy

Praha - Izraelský velvyslanec v Česku Gary Koren předal v pondělí pozůstalým po československém diplomatovi Vladimíru Vochočovi ocenění Spravedlivý mezi národy. Titul udělovaný jeruzalémským památníkem obětí holokaustu Jad Vašem Vochoč získal za to, že jako konzul v Marseille vydával za druhé světové války Židům československé pasy, díky nimž mohli vycestovat do zámoří a utéct před nacisty. Vochoč se stal 116. Čechem, který titul Spravedlivý mezi národy získal.

ocenění Spravedlivý mezi národy in memoriam pro Vladimíra VochočeFoto: ČTK/Michal Kamaryt

Ocenění v Černínském paláci převzal prasynovec vyznamenaného David Vochoč. Připomněl, že jeho příbuzný se rozhodl jednat a pomáhat pronásledovaným, přestože věděl, že v té chvíli porušuje určitá pravidla. Podle něj Vladimír Vochoč jednal v duchu zásad, které se naučil od vlastního otce, že i malý čin může zabránit velkému zlu.

„Praděd Otakar svým synům ukazoval tehdejší velkolepé železniční stroje a říkal jim: Stačí jen jedna malá hrstka kamínků a ta lokomotiva se zastaví a zadře. A to by bylo poselství, které bych na základě života strýce Vladimíra přednesl. Rád bych nám všem popřál, abychom dokázali odlišit lokomotivy jedoucí špatným směrem od těch, co jedou směrem dobrým, a být těmi kamínky, co onu pomyslnou lokomotivu jedoucí neblahým směrem dokážou zastavit," řekl David Vochoč.

Nedá se vyhledat koli pasů diplomat vydal prchajícím

„Marseille představovala hlavní bránu na cestě z okupované Evropy a hotely byly přecpané uprchlíky, často jim však chyběly potřebné dokumenty. Vochoč jim poskytoval československé pasy, díky nimž se mohli dostat přes Španělsko a Portugalsko do zámoří," řekl na slavnostním ceremoniálu historik Adam Hájek.

Nedá se vyhledat, kolik pasů Vochoč prchajícím vydal. Mezi lidmi, kteří díky němu mohli uprchnout před holokaustem, byli podle Hájka například historik Konrad Heiden, satirik Walter Mehring, spisovatel Leonhard Frank nebo byzantolog Ernst Stein.

Diplomat byl vyznamenán posmrtně

Vochoč musel z Francie uprchnout v roce 1941, poté působil v exilové administrativě v Londýně. Po komunistickém převratu v roce 1948 čelil perzekucím, v 50. letech ho soud ve vykonstruovaném procesu odsoudil na třináct let. Ve vězení strávil téměř sedm let, propuštěn byl v roce 1960 na amnestii.

I s ohledem na komunistické pronásledování svého příbuzného David Vochoč uvítal, že diplomat byl alespoň posmrtně vyznamenán za své úsilí o záchranu životů. „Pro naši rodinu je to velká čest a zadostiučinění, jelikož jsme všichni se strýcem Vladimírem nesli hořce to, co se s ním dělo po roce 1948," řekl.

Cenu uděluje památník památky holokaustu

Ocenení Vochoče uvítal i náměstek ministra zahraničí Václav Kolaja. „Byl zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí, přičemž tato instituce mu bohužel za projevenou odvahu a statečnost vděk nevyjádřila. Jsem proto rád, že ministerstvo zahraničních věcí mu může nyní i přes velké zpoždění vyjádřit svůj dík prostřednictvím této ceremonie," řekl. Předchozí ceremoniály při udělení ocenění Spravedlivý mezi národy se konaly na izraelském velvyslanectví, nyní poprvé v sídle ministerstva zahraničí.

Cenu Spravedlivý mezi národy uděluje památník památky holokaustu Jad Vašem v Izraeli lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů. Titul podle webu památníku dosud získalo 26.120 lidí.

Čtěte také: Bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář: Donald Trump je jako Šťastný Luke