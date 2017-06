Diskusi o společné obraně povedou v Praze špičky EU i NATO

Diskusi o společné evropské obraně povedou v pátek v Praze představitelé Evropské unie, NATO i členských zemí EU. Na konferenci DESCOP vystoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová i šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Konferenci zaštiťuje český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a zúčastní se jí několik ministrů zahraničí a obrany.

Bohuslav Sobotka a Jean-Claude Juncker.Foto: ČTK/Jakub Dospiva

Juncker, který do Česka přijíždí v roli šéfa Evropské komise poprvé, podle zdrojů z diplomatického prostředí hodlá na konferenci pronést zásadní projev. Pražskou konferenci vnímá jako "klíčový moment v oblasti obrany". Z diskuse, kterou v Česku povedou představitelé Evropské komise a zástupci členských zemí EU, by podle očekávání měly vzejít i podněty pro červnové zasedání Evropské rady, která bude řešit společnou obranu.

EU musí převzít obranu do svých rukou

O nutnosti posílit schopnost unie zajistit vlastní bezpečnost se v poslední době mluvilo především v souvislosti s migrační krizí a s růstem počtu teroristických útoků na kontinentu. O posílení obranných kapacit se hovoří také kvůli požadavku Spojených států, aby se evropští spojenci v NATO více angažovali ve vlastní ochraně a navyšovali své obranné rozpočty.

Představy o budoucnosti evropské obrany a bezpečnosti Juncker se Sobotkou nastínili ve společném článku pro americký list The Wall Street Journal (WSJ), který vyšel v úterý. Poukázali v něm na to, že Evropská unie musí převzít svou obranu do svých rukou.

Povede se diskuse o třech variantách

K tomu potřebuje nový plán posílení spolupráce a navýšení obranných výdajů. EU podle nich musí umět "nezávisle a náležitě reagovat na vnější hrozby", což není možné v situaci, kdy armády členských zemí nejsou schopny účinně spolupracovat.

Konkrétní scénáře unijní obrany tento týden zveřejnila také Evropská komise. Tři varianty, o nichž se mezi členskými státy EU povede diskuse, se liší mírou spolupráce. Všechny návrhy předpokládají její posílení.

Zesílila by spolupráce mezi EU a NATO

V prvním stupni by šlo především o dobrovolnou spolupráci zemí doplněnou aktivitou EU. Druhý scénář předpokládá sdílení finančních a operačních prostředků. Unie by se více zapojovala do kybernetické obrany, ochrany hranic nebo boje proti terorismu. Zesílila by také spolupráce mezi EU a NATO. Třetí varianta počítá s vymezením společné obranné politiky EU v rámci pravidel posílené spolupráce. Unie by realizovala bezpečnostní a obranné operace s vyšším stupněm integrace armád členských zemí.

Ani jeden ze scénářů podle šéfky unijní diplomacie Mogheriniové není zamýšlen jako nahrazení činnosti NATO. To ve svých prohlášeních zdůraznili i další představitelé EU. Podle zdrojů obeznámených s úvahami uvnitř EU zatím nelze očekávat, že by vzniklo jedno společné vojsko EU. Cílem diskuse o společné obraně je sladit jednotlivé zbrojní systémy, zefektivnit nákupy vybavení nebo propojit výzkum a vývoj.