Divočáci řádí v ulicích Prahy. Ohrožují psy

Praha /INFOGRAFIKA/- Střílet do prvního běžce. Tak zní známý vtip mezi pražskými myslivci. Odstřel přemnožených divočáků v metropoli je však složitější. Nyní se s nimi potýkají třeba na Černém Mostě.

Běchovice, Horní a Dolní Počernice nebo již zmíněný Černý Most. Všechny tyto části města se v posledních týdnech potýkají s překvapivým problémem: divokými prasaty. Ta se přemnožila a začala páchat škody.

Radnice spolupracuje s Lesy hl. města Prahy

Ohrožují řidiče a dokonce před nedávnem roztrhala místním obyvatelům několik psů. „V současnosti maximálně usilujeme o to, aby byla populace černé zvěře na našem území snížena," přiznává Ilona Picková, místostarostka Prahy 14, kam Černý Most patří.

Ve volné přírodě by redukce jejich počtu nebyla příliš složitá. Jenže v těsné blízkosti husté zástavby to problém je. Hromadná lovecká akce je v tomto případě riskantní, hrozí totiž, že bude při zásahu někdo zraněn. Radnice spolupracuje na dalším postupu s magistrátem a Lesy hlavního města Prahy, společně pak jednají o možnostech odstřelu s myslivci z Horních Počernic.

Zvířata jsou na lidi zvyklá

Alespoň malým kladem je, že problematické místo je součástí honitby Horních Počernic. To znamená, že zde má místní myslivecký spolek odstřel povolen. V případě divočáků dokonce celoročně. Nemusí si tak předem zařizovat žádná povolení.

Například v oblasti Čihadel tak budou myslivci pořádat několik honů na lesní zvěř. Radnice zvažovala i nákup chemických odpuzovačů, na popud odborníků ale z toho sešlo. Hlavním důvodem je, že odpuzovací složka ohradníků je založena na lidském potu, což ve městě, kde jsou zvířata na lidi zvyklá, činí toto opatření neúčinným. O dalším postupu rozhodne schůzka 21. prosince.

Zvěř míří stále hlouběji do města

Pokud se ale zvěř přemnoží na dalších místech Prahy, kde se běžně střílet nesmí, situace je mnohem komplikovanější. Místní radnice, nebo obyvatelé totiž musí nejprve podat oficiální žádost. Až když je zdlouhavý proces u konce, majitel pozemku si najme myslivce, který divočáka zastřelí. Podobných případů, kdy se divoká zvířata ve velkém dostávají blíže k centru města, v posledních letech stále přibývá.

Některým druhům se mezi lidmi líbí. Procházka v pražském lese zejména v pozdních večerních a brzkých ranních hodinách se pak může změnit v šok, pokud chodci zkříží cestu stádo divokých prasat.

Nesnáze s divočáky řešili i v Troji a Libni

Takové problémy měli v posledních letech zcela nečekaně například v Troji a Libni, kde se stejně jako na "Čerňáku" divočáci přemnožili. Stejné překvapení čekalo na pacienty, kteří prasata pozorovali až u Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Praha zároveň v minulosti řešila nesnáze s divočáky i v Modřanech na sídlišti, v Hostivařském lesoparku a loni v únoru pak celé stádo způsobilo havárii přímo na Štěrboholské spojce. Jednotlivé kusy mohou šťastlivci zahlédnout třeba i ve Stromovce. Kuriozitou metropole jsou ale především mufloni žijící v Krči v Praze 4. I zde se však rozmnožili přespříliš a myslivci jejich stavy pravidelně regulují.

Odborník: Co dělat, když narazíte na divoké prase?V roce 2013 se divoké prase prošlo centrem metropole. Z ostrova Štvanice přeplavalo řeku a poničilo skleněnou výplň u hotelu Hilton. Policisté ho pronásledovali přes tři městské části. Přivolaná odchytová služba pak musela použít tři uspávací injekce. Bizarní situace, kterou Praha žila ještě několik týdnů. Potkat na okrajových částech metropole divočáka je ale v současnosti možné. Jak se v takové chvíli zachovat? Zeptali jsme se Václava Sitky, vedoucího střediska Lesů hlavního města Prahy.



Co dělat, když člověk potká divoké prase či jinou zvěř? Je třeba to někomu hlásit?

Není, zvěř do krajiny naštěstí patří. Princip je u všech zvířat stejný. Je třeba se chovat hlučně, například zatleskat či vykřiknout. Zvěř se člověka bojí, to znamená, že se lekne a odběhne. To platí i na obávané bachyně. Pokud má dostatek prostoru a slyší člověka na dálku, tak odejde sama. Vždy je ale potřeba myslet na to, že zvíře musí mít kudy utéct, nemá přeci křídla.



Člověk tedy nesmí zvíře překvapit?

Přesně tak. Pokud zalétne například frisbee do křoví, tak neklekat a nehledat ho ihned, ale je dobré vzít například kámen nebo cokoliv jiného a vhodit to do toho křoví. Pokud tam zvíře bude, tak uteče. Nebezpečné může být, když ho překvapíte v místě, kde má pocit, že nemá kudy utéct. V tu chvíli využije krajní situaci, to znamená, že se pokusí projít přes vás.



A když na něj člověk narazí v místech, kde se obvykle nevyskytuje? Řekněme v centru Prahy?

Pokud se objeví na nepatřičném místě, je nutné zavolat městskou policii. V případě, že by zvíře bylo evidentně zraněné, tak potom záchrannou stanici, která se o zvíře postará tím, že ho uspí a převeze. Taková situace se stala v roce 2013 s divokým prasetem. V roce 2014 byl zase chycen v areálu Waltrovka v Jinonicích jelen. To byla rarita. U Vltavy se pak běžně objevuje bobr.



Pro člověka střet se zvěří není ve většině případů nebezpečný. Co ale psi?

Pro ty je to určitě nebezpečné, protože lehce vběhnou do nějakého křoví, kde může být například divoké prase. Navíc pokud je tam nějaký velký kus, tak si uvědomí, že pro něj pes není příliš nebezpečný a zaútočí.



Co byste tedy pejskařům doporučoval?

Obecně platí, že je třeba, aby pes byl vycvičený a byl neustále pod vlivem svého pána. A to platí kdekoliv. Není to jen kvůli zvěři, ale stává se, že pes skočí na nějaké dítě, zaběhne se a podobně.



A pokud vstoupí do honitby?

Nechci tvrdit, že by měl být každý pes na vodítku, ale podle zákona by měl být pod vlivem svého vedoucího. A to za každých okolností. Pokud bude pes pod vlivem pána, který ho skutečně dobře vede, tak si myslím, že se nějaké nebezpečné situace nemůžou stát.



Takže je to otázka hlavně informovanosti?

Člověk musí předvídat. Prasata se většinou drží v místech, která obvykle lidé nenavštěvují. Pán tak musí myslet na to, že se tam pes může zranit, a to nejen kvůli zvěři. Na takových místech bývá řada nástrah. Pokud s tím počítá, bez problémů zabrání i konfliktům s nějakou zvěří.

Čtěte také: Praha 14 jedná s myslivci o odstřelu přemnožených divočáků