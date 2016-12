DNA jako důkaz. Mohl by být uschován až 80 let

Američan Damon Thibodeaux měl být popraven za to, že znásilnil a zavraždil svou čtrnáctiletou sestřenici. Celu smrti opustil po patnácti letech díky testům DNA, které prokázaly jeho nevinu. DNA nese genetickou informaci a pro svou jedinečnost se používá mimo jiné k hledání pachatelů trestných činů. Nová kriminalistická technologie je však v Česku z právního hlediska teprve v plenkách. Vláda proto v pondělí schválila novelu zákona o policii, která má pravidla pro odebírání a uchovávání vzorků či profilů DNA pevněji zakotvit v české legislativě.

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Úprava, kterou předkládá ministerstvo vnitra, pouze přidává pár paragrafů k zákonu o policii. Naše novela je mnohem komplexnější a zavádí samostatný zákon," říká Daniel Korte (TOP 09). Ten připravil poslanecký návrh, v němž je stanoveno, jak má s databází DNA policie zacházet. Přestože jeho novelu podepsalo 59 poslanců napříč politickým spektrem, vláda ji nepodpořila a rozhodla se, že připraví návrh vlastní. „I tak jsem rád, že tato oblast konečně dostává alespoň nějakou zákonnou úpravu. V USA byla řada lidí propuštěna, protože se díky DNA zjistilo, že justice pochybila. Tato důležitá oblast policejní práce u nás dosud byla regulována nezákonně. A troufám si říci, že dokonce protiústavně," dodává Korte.

V Česku od roku 2002 funguje národní databáze DNA. V současnosti je v ní zhruba 200 tisíc profilů. Ty patří například obviněným a odsouzeným, neznámým mrtvolám, nebo jde o stopy z míst neobjasněných trestných činů. Správa Národní databáze DNA se nyní řídí pouze interními předpisy policejního prezidenta, které jsou tajné. „V zacházení se vzorky i profily a jejich případnou likvidací panuje značná svévole, teď to dostane alespoň nějaký řád," doufá Korte. Advokát Jan Vobořil ze sdružení Iuridicum Remedium vznik právní úpravy prosazuje už od roku 2009. „Policie si může dělat s DNA, co chce. A právě tento základní problém má novela odstraňovat," říká Vobořil. „Jsme zdrženlivější k ukládání dat, na druhou stranu nám ale vadí, že nejsou uchovávány zbytky vzorků. Policie zpravidla vytvoří profil a vzorek zlikviduje. To znemožňuje revizi posudků, které policisté udělali, a odhalit jejich případnou chybu," dodává advokát. Podle zákona by v některých případech mohl být profil DNA v databázi uschován u závažných činů až 80 let. Policie by naopak měla zajistit odstranění profilu z databáze v případě, že jeho majitel trestný čin podle soudu nespáchal. Vládní návrh musí ještě posoudit Parlament.

