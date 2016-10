Dnešní Evropě chybí osobnosti Kováčova formátu, uvedl Zeman

Praha /FOTOGALERIE/- Kanadský rockový hudebník Bryan Adams dnes na koncertu v pražské O2 areně nabídl nové písně i hity z 80. a 90. let. Nadšeným fanouškům všech generací, kterých se podle pořadatelů sešlo 11.000, zazpíval většinu svých hitů a v přídavku připojil i převzaté skladby hudebních kolegů. Nejvíce písní zaznělo z jeho nového alba Get Up! a úspěšné nahrávky Reckless z roku 1984, která se dostala do čela žebříčků v Kanadě i Spojených státech.