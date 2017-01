Kartářka: Dnešního úplňku, pátku ani třináctky se nemusíte bát

Podle kartářky a numeroložky Evy Tomeškové z Krnova je dnešek šťastným dnem. Úplněk totiž ustupuje a třináctka je navzdory pověrám a pomluvám ve skutečnosti docela šťastné číslo.

Úplněk. Ilustrační foto.Foto: Deník/František Kuba

Pokud jste se včera podívali na oblohu a potom do kalendáře, možná jste z kombinace pátku třináctého a úplňku dostali strach. Pokud ano, zjjišťovali jsme, zda jsou vaše obavy na místě.

Čtěte také: Horoskop 2017: co na nás chystají hvězdy?

Vzali jste si na dnešek raději volno z práce? Nechali jste pro jistotu auto v garáži? Pokud trpíte paraskavedekatriafobií, což je psychiatrické pojmenování panického strachu z pátku třináctého, a navíc víte, že jste v období kolem úplňku neklidní a hádaví, udělali jste všechny tato opatření nejspíš správně.

Ostatním ale dnes nic špatného nehrozí. Právě naopak. „Z numerologického hlediska je třináctka šťastné číslo. Mohou nás potkat zásadní věci, které ale můžeme svým rozhodnutím ovlivnit, jedná se o takzvanou poloviční karmu. Celá karma pak znamená, že vás potká něco, před čím neutečete," vysvětluje krnovská numeroložka Eva Tomešková.

Celým číslem dneška je podle data 13. 1. 2017 šestka (1+3+1+2+1+7 je 15, a dále dojdeme k tomu, že 1+5 je 6). Ta by měla do dnešního dne přinést rovnováhu, spravedlnost a dobrosrdečnost. Všichni, kdo si tedy nevzali dovolenou a jsou dnes práci, mohou spíše než úraz a konflikt očekávat návštěvu dobrosrdečného šéfa s dobrou zprávou o spravedlivé odměně. A pokud se tak nestane, vneste si do života alespoň rovnováhu. Odpoledne začne víkend, který můžete strávit na horách, v posilovně, s rodinou, přáteli…

Vliv úplňku

A pokud jde o vliv úplňku? „Vliv úplňku není jednoznačný. Jsou lidé, kterým dělá dobře, jiní mohou trpět, zejména ženy, které jsou citlivější, labilnější. U některých lidí úplněk zvyšuje riziko sebevraždy," odpovídá numeroložka. Úplněk zvyšuje nejen riziko psychických problémů, jako jsou deprese, neklid, úzkosti, smutek, melancholie nebo popudlivost vedoucí ke konfliktům, ale může zvyšovat i riziko dopravních nehod.

Dnes už se ale není čeho bát, naopak: napětí se uvolňuje a vliv Měsíce začíná být spíše blahodárný. „Úplněk nastal včera ve 12.33. Jeho vliv trvá, ale už jsme ve fázi, kdy Měsíc začíná pomalu ustupovat. Po úplňku je vhodný čas na hojení ran, uzdravování, takže kdo má možnost určit si termín pro nějaký zákrok, operaci, je lepší, když si to naplánuje právě na období po úplňku," uzavírá Eva Tomešková. Prožijme tedy dnešek jako šťastný den, čísla i nebeská tělesa jsou na naší straně.

Gabriela Mathiasová

K TÉMATU

Proč se bojíme pátku třináctého? Teorií o vzniku pověry, že pátek třináctého je nešťastný den, je více. Některé se týkají jen čísla 13. Jidáš byl třináctým stolovníkem u Poslední večeře, pro Židy je třináctka nešťastným číslem, protože se pojí se slovem smrt.

Jeden pátek třináctého ale v historii skutečně nešťastným dnem byl - pro templáře.

A zřejmě po tomto pátku - 13. října 1307 - dostala tato pověra svou konkrétní podobu. Právě v tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním templářů a neměl žádné slitování. Po zatčení byli rytíři řádu mučeni a popravováni. Následující události pak vedly k zániku templářského řádu.

Čtěte také: Začíná rok ohnivého kohouta. Oslaví ho v Obecním domě