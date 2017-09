Dny NATO odstartovaly. Návštěvníky neodrazuje ani nepřízeň počasí

/VIDEO/ Na ostravském letišti v Mošnově začala jedna z nejnavštěvovanějších rodinných akcí v Česku - Dny NATO. Jedná se již o 17. ročník oblíbené vojenské, záchranářské a bezpečnostní přehlídky, který poosmé doplňují také Dny Vzdušných sil Armády ČR.

Dny NATO 2016. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hlavní program odstartoval dnes krátce před devátou hodinou a potrvá do zítřejších 16 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Dnešní program zahájila bojová ukázka ostravské pěší roty aktivních záloh. Na nebi se jako první představil vrtulník W-3 Sokol v polských barvách.

Co se týká návštěvníků, těch je zatím mnohem méně, než tomu bylo v předchozích ročnících. Na slabší účasti se zřejmě podepsalo i počasí.

Přestože se organizátoři akce ve spolupráci s letištěm snaží, aby byl co nejméně omezen běžný provoz, hned v době zahájení musel na vyčkávacím okruhu několik minut kroužit dopravní letoun Airbus A320 na lince z tureckého letoviska Antalya. Nad letištěm se totiž v té době odehrával průletem dopravního letounu Airbus A319 v doprovodu dvou stíhaček Saab Jas-39 Gripen a CASA C-295 ve společnosti podzvukových stíhaček Aero L-159 Alca. Turisté museli na palubě čekat i v době úvodního proslovu ministra obrany Martina Stropnického a státního tajemník Ministerstva obrany Slovenské republiky Róberta Ondrejcsáka. Právě při jeho slovech na plochu letiště dopadli výsadkáři a ve stejné chvíli dostala posádka TVS povolení k přistání. Let tak byl zdržen zhruba o 25 minut.

Další podrobnosti připravujeme.

Přímý přenos z akce:

Podívejte se na páteční nácvik leteckých sestav:

K TÉMATU

Pro návštěvníky, kteří se rozhodnou přijet autem nebo motocyklem, je opět zřízeno centrální parkoviště v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově, které je označené, stejně jako příjezd k němu. Otevřeno bude po oba dny v době od 6.30 do 18 hodin, parkovné pro osobní automobil stojí 200 korun na den, motocykl zaparkuje o polovinu levněji.



Do Mošnova je posílená i železniční doprava, která je zřejmě nejpohodlnější. České dráhy vydaly pro tuto akci zvláštní jízdní řád. Lidé, kteří zvolí vlakovou dopravu, mohou využít též mimořádně vypravovaných vlaků označených „Dny NATO“ z Prahy, Brna a Olomouce do stanice Mošnov, Ostrava Airport.



Další informace o akci a dopravě zájemci zjistí na webech www.natodays.cz či www.cd.cz.