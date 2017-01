Do ateliéru vtrhli hasiči s beranidlem

Praha - Letecká společnost Travel Service nakoupí dalších pět letadel Boeing 737 MAX. Počet objednaných nových letadel 737 MAX dosáhl 30 strojů a aerolinka je získá v průběhu let 2018 – 2023. První stroj z této dodávky by měl flotilu tuzemského soukromého dopravce rozšířit příští rok. Firma chce do roku 2023 provozovat flotilu 50 letadel.