Do Česka přijede Ivana Trumpová

Ivana Trumpová, exmanželka amerického prezidenta, přiletí 19. června do Prahy, a to jako ambasadorka. Sice ne americká, ale naopak česká. Sdružení CZECH TOP 100 ji vybralo jako jednu ze čtyř osobností, jež proslavily Českou republiku v zahraničí. Trumpová to dokázala nejen jako závodní lyžařka pod jménem Zelníčková, ale hlavně coby podnikatelka.

V roce 1990 byla v USA vyhlášena hoteliérkou roku, napsala několik knih a je vnímána jako úspěšná žena, která se dokázala v tvrdém světě byznysu prosadit. Její majetek čítá desítky miliard korun. Ivana má s Donaldem Trumpem tři děti, Donalda jr., Erica a Ivanku. Právě ta nyní zásadním způsobem ovlivňuje americkou politiku a jako první dcera má na otce největší vliv. Trumpová má osm vnoučat. Její 90letá maminka Marie žije ve Zlíně, ale dodnes tráví šest měsíců z roku právě u své dcery. V USA bude i v době pobytu Ivany Trumpové v Praze.

Luxusní aranžmá návštěvy

Trumpová přiletí do Prahy v pondělí 19. června, odkud ji odveze Rolls Royce do hotelu Four Seasons, kde bude bydlet v luxusním apartmánu River Suite. Deníku to potvrdila Ivana Kaucká ze sdružení CZECH TOP 100, na jehož pozvání Trumpová do Česka zavítá. O den později se ve Francouzské restauraci Art Nouveau zúčastní oběda ambasadorů s významnými podnikateli. Na něm nebude chybět ani manželka českého prezidenta Ivana Zemanová.

Trumpová se v Praze setká i se svým dlouholetým přítelem, módním návrhářem Osmany Laffitou. Ve středu večer pak bude Trumpová nejzářivější účastnicí Gala večera na Pražském hradě. Zpět do New Yorku odletí ve čtvrtek v poledne. Podle dostupných informací byla v rodné zemi naposled před osmi lety. Po loňském vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách jeho exmanželka vyjádřila přání stát se velvyslankyní USA v Praze. Za to se přimlouvala i hlava českého státu Miloš Zeman. Byť se nakonec tato mise neuskuteční, Ivana Trumpová jistě udělá vše pro rozvoj přátelských vztahů obou zemí.

Další ambasadoři ČR

Pavel Kolář

Významný fyzioterapeut. Je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Zároveň působí jako proděkanem 2. LF UK, často přednáší v zahraničí a ošetřuje špičkové české sportovce.

Miroslav Černošek

Sportovní manažer. Úspěch českého tenisu je do značné míry spojen s jeho jménem. Je majitelem agentury Česká sportovní, jež se stará o fedcupový i daviscupový tým. Vlastní tenisové kluby Prostějov a Spartu Praha, mimo jiné pečuje o Tomáše Berdycha a Petru Kvitovou.

Karel Gott

Pěvecká legenda. Mistr kantilény je 41násobný zlatý či český slavík. Vydal přes 700 desek a po celém světě jich prodal víc než 30 milionů. Patří k nejoblíbenějším zahraničním zpěvákům v Německu a Rusku. V posledních letech bojuje s rakovinou.