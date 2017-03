Do chrámu sv. Víta přicházejí lidé uctít zesnulého kardinála Vlka

AKTUALIZOVÁNO 8 10

V Antverpách dnes policie a armáda zmařily pokus o atentát. Oznámil to antverpský starosta Bart De Wever poté, co jistý muž najel autem vysokou rychlostí do nákupní zóny. Řidič byl zatčen. Podle belgického federálního prokurátora jde o Francouze; policie hovoří o muži "severoafrického původu". V autě byly nože a další zbraně. Incident se obešel bez obětí a raněných. V Antverpách byla posílena bezpečnostní opatření.