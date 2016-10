Do Česka přiletí Jiří Brady, jenž už není na seznamu oceněných

Vysočina - V neděli 23. října večer přiletí do Prahy Jiří Brady, o jehož vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem se v posledních dnech strhla vzrušená debata. Bradyho synovec ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) řekl, že ho Hrad vyzval, aby zrušil schůzku s dalajlamou, nebo Zeman neudělí Bradymu 28. října státní vyznamenání.

Jiří BradyFoto: ČTK

Brady, který prošel nacistickými koncentračními tábory a přednáší o hrůzách holokaustu, uvedl, že Hrad ho o jeho vyznamenání informoval. V seznamu lidí, které má prezident vyznamenat 28. října, ale Brady podle Hermana i podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nyní není. Podle Hermana proto, že se přes protest prezidenta sešel tento týden s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Hrad Hermanovo tvrzení popírá. Premiér vyzval Zemana, aby se zachoval jako státník a Bradyho vyznamenal. Jinak bude podle Sobotky z letošního 28. října festival hradní malosti a české rozhádanosti. Více se dočtete ZDE!

Někteří politici kvůli chování Hradu kolem vyznamenání Bradyho nepřijdou 28. října na slavnostní večer na Pražském hradě. Místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN) organizuje alternativní akci na Staroměstské náměstí. Čtete ZDE!

Brady žije v Torontu. Do Kanady emigroval v roce 1949. Přežil deportaci do Terezína, Osvětimi i pracovní tábor. Na sklonku války uprchl z pochodu smrti. Český Senát navrhl Bradyho na státní vyznamenání už v červnu 2013. V srpnu téhož roku ho nominovala i Poslanecká sněmovna, a to na udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Návrh, kterému prezident Zeman nevyhověl, zákonodárci neúspěšně opakovali i v roce 2014 a Bradyho navrhli i letos.

