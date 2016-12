Do Iráku odletěl polní chirurgický tým, pomáhat bude u Mosulu

Praha - Do Iráku dnes odletěl sedmnáctičlenný český polní chirurgický tým. Podporovat bude koaliční a irácké vojáky na americké základně několik desítek kilometrů od Mosulu. Sdělil to mluvčí generálního štábu Jan Šulc. O vyslání jednotky rozhodla vláda a schválil jej Parlament.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vojáci do Iráku odletěli z pražské Ruzyně krátce po půlnoci. "Hlavním úkolem polního chirurgického týmu bude zdravotnická podpora a péče o příslušníky koaličních a iráckých ozbrojených sil," uvedl Šulc. Jednotka je sestavena převážně z příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví, které doplnili vojáci z Ústřední vojenské nemocnice Praha a dalších útvarů. Odborné jádro týmu tvoří dvojice chirurgů, jeden anesteziolog, střední zdravotnický personál a další specialisté.

S chirurgickým týmem se na letišti rozloučil náčelník generálního štábu Josef Bečvář. "Čeští vojenští lékaři a zdravotníci se těší mezi našimi koaličními partnery plným právem vysoké důvěře a uznání. Za uplynulé roky jste v operacích zachránili nespočet lidských životů a pomohli mnoha zraněným," prohlásil.

"Jste skvěle vycvičení a připravení profesionálové a jsem přesvědčen, že také v Iráku v rámci americké polní nemocnice, jíž se stanete součástí, své úkoly zvládnete," řekl podle Šulce Bečvář. Lékaře na misi společnou modlitbou vyprovodil i hlavní kaplan české armády Jaroslav Knichal.

Zdravotníci by měli v Iráku zůstat půl roku. Poté by do země mohla armáda vyslat experty na výcvik, pravděpodobně ženisty. Irácké kolegy by školili v zneškodňování nástražných výbušných systémů. Těch po sobě ustupující islámští radikálové zanechávají tisíce. Důsledkem jsou oběti z řad civilního obyvatelstva včetně dětí.

Chirurgický tým má působit několik desítek kilometrů od Mosulu na jedné z důležitých amerických základen v rámci nemocnice amerického námořnictva. Pro českou jednotku podle dřívějších informací zajistí zdravotnický materiál. Mosul začala irácká armáda za podpory koaličních leteckých sil osvobozovat před několika týdny. Operace zřejmě potrvá několik měsíců.

Česká armáda už poslala do země v létě letecké instruktory, kteří školí piloty bitevníků L-159. Irák je koupil právě z Česka. Irácké a kurdské ozbrojené síly ČR podpořila také zbraněmi a municí.

Čeští zdravotníci působí v současné době rovněž v Afghánistánu v rámci americké nemocnice na letišti v Kábulu. V minulosti byli vysláni také do Chorvatska, v roce 1999 pomáhala polní nemocnice uprchlíkům v Albánii a postiženým zemětřesením v Turecku, v letech 2002 a 2003 pak v Afghánistánu.