Do konce ledna budou zakázány výstavy ptactva

Ptačí chřipka je už i na území Středočeského kraje. Výstavy drůbeže budou zakázané minimálně do konce ledna.

Ilustrační foto. Foto: Petra Čechová

Na území ČR budou do konce ledna zakázány výstavy drůbeže, okrasného ptactva a holubů. Opatření zavedené kvůli výskytu ptačí chřipky může být později prodlouženo. V pondělí o tom rozhodl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. V ČR je stále pět ohnisek chřipky, čtyři z nich jsou na jižní Moravě, jedno pak v Lázních Toušeň ve středních Čechách.



Už nyní organizátoři zrušili jednu výstavu v okolí středočeského ohniska. Ve středních Čechách bude v pondělí vybit chov s 1025 zvířaty, mezi nimiž jsou hlavně slepice a husy, dále několik pštrosů a pávů. S vybíjením by měli pomoci hasiči, utracená zvířata odveze kafilerní společnost. U čtyř lidí, kteří se starali o zvířata v chovu v Lázních Toušeň, budou lékaři preventivně sledovat jejich zdravotní stav. Vstup do ohniska nákazy je zakázán.



Ve všech místech, kde se nákaza vyskytla, pokračují zvláštní opatření, sledují se veškeré úhyny ptáků, dodržují se přísná hygienická pravidla. Do žádné z lokalit by neměli vstupovat nepovolaní lidé, každý, kdo neprojde následnou speciální očistou, se může stát šiřitelem nákazy.

Ptačí chřipka se v Česku vyskytla asi po deseti letech na začátku letošního roku. V uplynulém týdnu byla potvrzena tři ohniska na jihu Moravy - v Ivančicích, Moravském Krumlově a ivančické části Letkovice, další jihomoravské přibylo v sobotu, a to v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku.



Po potvrzení výskytu nebezpečného typu nákazy může být utracena veškerá drůbež v okruhu tří kilometrů od ohniska, jak tomu bylo na jižní Moravě. Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné. O plošném vybíjení ve středních Čechách se zatím nerozhodlo.



