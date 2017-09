Do konce srpna požádalo o azyl v Česku 974 cizinců. Meziročně o 22 méně

/INFOGRAFIKA/ Poslanci z evropského výboru se při dnešní debatě o dokumentu EU o prohloubení hospodářské a měnové unie neshodovali v tom, zda by Česko mělo vstoupit co nejdříve do eurozóny, nebo ne. Například místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová varovala před tím, že Česko by se mohlo dostat na periferii EU. Jihočeský volební lídr ODS Jan Zahradník naopak soudí, že česká vláda by měla vyjednat výjimku.