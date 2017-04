Na Ostravsko se vrátila zima. Někteří lidé ani nedojeli do práce

/FOTOGALERIE/ Předpověď meteorologů se naplnila, do kraje se v noci z úterka na středu vrátila zima. Jaká je situace na cestách v Moravskoslezském kraji sledují redaktoři Deníku.

Meteorologové varovali před sněžením, tvorbou náledí a sněhových jazyků. A řidiči opravdu ve středu ráno museli vytáhnout zimní výbavu k očištění vozů - smetáčky i škrabky na led.

Už v noci měli silničáři plné ruce práce, na Bruntálsku napadlo až 20 centimetrů.

"Nový příval sněhu, silný vítr, místy snížená viditelnost a předpověď dalšího sněžení – tak vypadá situace na silnicích v Moravskoslezském kraji. V nižších polohách padá sníh s deštěm a srážky se na silnicích rozpouští. Na horách zvláště ve vyšších polohách Jeseníků, kde sněžilo celou noc a je chladněji, se sníh drží a vlivem silného větru se mohou vytvářet sněhové jazyky. Vše je sjízdné, po chemickém posypu mokré," komentovala situaci ve středu ráno mluvčí správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

"Silničáři prioritně upravili silnice I. tříd, následovat budou komunikace II. a III. tříd. Klidnější situace je v Ostravě, na Karvinsku, jinde zvláště na Bruntálsku a Opavsku fouká silný vítr a hustě sněží," doplnila s tím, že na Frýdecko-Místecku vyrazili silničáři do terénu po půlnoci, projeli asi 300 kilometrů na hlavních trasách. V devět hodin ráno byly silnice sjízdné se zvýšenou opatrností.

"Také Opavsko bylo vystaveno přívalu sněhu a silnému větru. Místy se tvoří sněhové jazyky. Na vozovkách leží vrstva čerstvého sněhu do 20 cm, ten je místy po chemickém posypu rozbředlý. Na Novojičínsku napadlo průměrně 4 až 8 centimetrů sněhu. Silnice jsou chemicky ošetřené a sjízdné," uvedla Součková.

Výpadky elektřiny byly nejčastější na OpavskuV souvislosti se sněžením docházelo také k výpadkům elektrického proudu. Nejvíce se to dotklo Opavska. „V celém regionu Morava evidujeme nejvíce výpadků právě v dispečerské oblasti Opava. Aktuálně máme v této oblasti jednu poruchu na úrovni vysokého napětí v Kylešovicích. Probíhá oprava spadlého vodiče, hotovo by mělo být přibližně kolem poledne. Na úrovni nízkého napětí je na Opavsku v současné době šest poruch. Většinou se jedná o chybějící fázi nebo poškozené vodiče vlivem pádu větví," komentoval situaci mluvčí společnosti ČEZ pro Moravskoslezský kraj Vladislav Sobol.

OPAVA

Někteří kvůli kalamitě nedojeli do práce

Cesta autem do práce se po noci z úterka na středu pro řadu řidičů proměnila v hotové peklo. Stěží sjízdná byla například silnice spojující Opavu s Fulnekem.

Spoustu vozidel kalamita zastihla na letních pneumatikách a na uježděném sněhu se stávala téměř neovladatelná. Každé ráno za prací do mateřské školy ve Vítkově vyráží z Opavy také sedmadvacetiletá Markéta Langrová. Dnes ovšem nedojela. Cesta pro ní skončila u Lesních Albrechtic.

„Až za Hradec nad Moravicí to šlo. U odbočky na Skřipov ovšem začaly problémy. Na letních gumách to všem včetně mě klouzalo. I když jsem jela pomalu, auto se někdy téměř nedalo ovládat a měla jsem co dělat, abych neskončila v příkopě. Někteří jiní řidiči ovšem tolik štěstí neměli," komentoval mladá učitelka a ještě doplnila: „Kolona byla dlouhá. Dopravu komplikovaly i kamiony, které měly problémy pokračovat v jízdě. Já jsem se to nakonec rozhodla otočit a zkoušela jet přes Skřipov na Leskovec. I tato cesta se ovšem záhy ukázala jako nesjízdná. Nakonec jsem to otočila, odjela zpátky do Opavy a omluvila se v práci. Na silnici to bylo opravdu nebezpečné."

Policie ČR uzavřela silnici v BeskydechSilnice I/56 v úseku Ostravice-Hlavatá přes Bílou na Frýdecko-Místecku je pro jízdní soupravy (kamiony a auta s návěsem) od 9.00 dnes uzavřena až do odvolání. "Komunikace je na estakádě ve stoupání kolem přehrady šance pokrytá rozbředlým sněhem, který hodně klouže a na mostě je náledí. Upozornění platí i pro řidiče osobních aut, kteří mají už letní pneumatiky, aby do této oblasti vůbec nejezdili," varuje Součková.

BRUNTÁLSKO

Sníh zasypal i Bruntálsko. Odstavené kamiony lemovaly průjezd Bruntálem.

Silnice na Bruntálsku a Rýmařovsku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, přes Vidly, kde byl spád sněhu největší, je to možné pouze s mimořádnou opatrností.

"V noci se v okolí Hvězdy směrem na Ovčárnu tvořila bílá tma a nedalo se rozeznat, kde končí krajnice, jeden sypač sjel mezi Rudnou a Malou Morávkou do navátého sněhu a zapadl. Nyní je na Bruntálsku v terénu 9 aut, povoláni byli externisté s traktory a v průběhu dopolední směny budou předělávat další auta na zimní provoz. Stále silně sněží a fouká silný vítr," popsala Součková.

OSTRAVA

Sypače byly v terénu celou noc

Na Ostravsku nejsou v souvislosti se sněhem hlášeny žádné problémy. Policisté zatím nemuseli vyjíždět k vážnějším nehodám.

Sypače Ostravských komunikací (OK) vyrazily do ulic ve středu ráno, krátce před druhou hodinou. "Silnice jsou aktuálně sjízdné, leží na nich vrstva rozsoleného, rozbředlého sněhu," uvedl krátce před sedmou mluvčí OK Jiří Maléř.

"Dvanáct sypačů, které pracovníci OK znovu přichystali, vyrazily k údržbě ostravských silnic patnáct minut před druhou hodinou ranní. Technika je v terénu nepřetržitě. V průběhu noci žádné komplikace hlášeny nebyly. A spotřebováno bylo více než 70 tun soli. Po šesté ráno, došlo k doplnění soli, vystřídání řidičů a všechny vozy se opět vrátily k údržbě silnic. Cesty jsou sjízdné, přesto musí dbát řidiči zvýšené opatrnosti, neboť na silnicích leží vrstva rozsoleného sněhu. Technika bude v terénu nepřetržitě, dokud nebudou silnice holé," doplnil Maléř.

HAVÍŘOV

V Havířově od úterního večera napadlo 3 až 4 cm sněhu ten se naštěstí na cestách a chodnících nedrží, takže v dopravě žádné problémy nevznikají. Obdobná je situace v celém karvinském okrese.

TŘINEC

Na předpověď zareagovali například v hutnickém městě. „V současné době s ohledem na předpověď počasí jsme se s dodavatelem zimní údržby dohodli na přípravě techniky pro okamžitý výjezd, v případě, že to budou vyžadovat meteorologické podmínky," řekl už včera Deníku Leszek Gryga z odboru dopravy na městském úřadu v Třinci.

Dodal, že technika včetně chemického posypu je připravena v případě nutnosti ošetřit nejdůležitější komunikace, po kterých vedou autobusové linky a některé svahy. „Celoplošný zásah na všech komunikacích či chodnících se neplánuje," konstatoval Leszek Gryga.

Město Třinec v březnu za zimní údržbu zaplatilo bezmála 938 tisíc korun, od loňského listopadu se částka vyšplhala na 9,411 milionu korun. Už nyní je jasné, že se jedná o nejdražší zimní údržbu od sezony 2012/2013, kdy Třinečtí zaplatili více než čtrnáct milionů korun.

FRÝDEK-MÍSTEK

Na případné přívaly sněhu jsou připraveny i frýdecko-místecké technické služby. Jejich šéf Jaromír Kohut včera naznačil, že pohotovost začne pro jistotu platit už od nočních hodin a k dispozici budou tři sypací vozy a jeden traktor s pluhem.

Mluvčí správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková už v úterý ráno informovala, že silničáři museli ráno plužit komunikaci kolem přehrady Šance.